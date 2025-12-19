Theo dự thảo, 20 điều của Thông tư 24/2024 được sửa đổi, bổ sung, tập trung vào các nội dung về tổ chức kỳ thi, bảo đảm an ninh, phân công trách nhiệm và công tác kiểm tra. Đáng chú ý, lãnh đạo xã/phường nơi đặt điểm thi sẽ lần đầu tiên tham gia với tư cách ủy viên Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Cụ thể, các ủy viên của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh - do Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thành lập - là lãnh đạo các phòng của Sở GD-ĐT, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; lãnh đạo UBND cấp xã/phường nơi đặt điểm thi.

Nội dung này thay thế cho quy định “các ủy viên là lãnh đạo các phòng của Sở GD-ĐT, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và lãnh đạo UBND cấp quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh”.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT.

Theo dự thảo, một số quy định và quy trình tổ chức thi cũng được điều chỉnh để thuận tiện hơn.

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành một loại duy nhất là “Giấy báo dự thi” và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi được tích hợp thành “Giấy chứng nhận kết quả thi” và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, góp phần giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo, rút ngắn thời gian thông báo kết quả phúc khảo, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả và chất lượng, trong đó quy định các bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo phải được tổ chức đối thoại với cán bộ chấm thi.

Ngoài ra, dự thảo thông tư tiếp tục nhấn mạnh việc tối ưu hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi, đặc biệt là việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ GD-ĐT thông qua hệ thống quản lý thi, thay thế dần các khâu thủ công như gửi đĩa CD qua đường bưu điện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, tăng tốc độ xử lý và bảo đảm an toàn, chính xác trong toàn bộ quy trình tổ chức thi.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025.