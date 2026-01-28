Chia sẻ với VietNamNet, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết Bộ đang xây dựng dự thảo điều chỉnh quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều điểm mới, nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng đầu vào.

Một trong những dự kiến điều chỉnh đáng chú ý là về phương thức xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ).

Thứ nhất, Bộ GD-ĐT dự kiến, với phương thức này, tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học, bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.

Thí sinh xét học bạ phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 16/30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT).

Thứ hai là việc quy định rằng các cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển) không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng.

Thứ ba, dự thảo quy định điểm cộng tối đa 3 điểm trên thang điểm 30. Điểm cộng gồm: (1) điểm thưởng với học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế nhưng không dùng để xét tuyển thẳng; (2) điểm xét thưởng cho thí sinh có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; (3) điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế (nếu có). Mỗi thành phần tối đa 1,5 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Tùng

Thứ tư, tổ hợp xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT phải gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.

Thứ năm, với tổ hợp xét tuyển có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, cơ sở đào tạo được quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Trường hợp này áp dụng với thí sinh được miễn thi ngoại ngữ theo quy chế hiện hành.

Thứ sáu, thí sinh đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 01 đến 03.

Thứ bảy, Bộ GD-ĐT bổ sung đối tượng xét tuyển đại học, bao gồm: Học sinh theo học bậc trung học nghề theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), học sinh có quốc tịch nước ngoài.

Thứ tám, Bộ GD-ĐT bổ sung điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) phải đạt từ 20 điểm trở lên đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành do các bộ phối hợp quy định ngưỡng đầu vào.