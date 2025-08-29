Mòn mỏi chờ đợi điểm chuẩn, thí sinh ùa vào Fanpage của trường ý kiến

Ở mùa tuyển sinh năm nay, thách thức đầu tiên các thí sinh gặp phải là sự mòn mỏi chờ đợi điểm chuẩn.

Theo kế hoạch ban đầu của Bộ GD-ĐT, đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Tuy nhiên, chiều 20/8, Bộ GD-ĐT bất ngờ điều chỉnh, kéo dài quy trình lọc ảo tới 12h30 ngày 22/8, khiến điểm chuẩn các trường bị lùi gần 2 ngày.

Đến cuối ngày 22/8, nhiều thí sinh vẫn chưa thể tra cứu điểm chuẩn một số trường. Thậm chí, có những trường đến sáng 23/8 mới công bố điểm chuẩn như: Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

Trên Fanpage Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ở thông báo “sẽ công bố điểm chuẩn vào 11h sáng ngày 23/8”, có nhiều bình luận phàn nàn việc chậm trễ của trường trong bối cảnh hàng nghìn thí sinh, phụ huynh đang thấp thỏm chờ. Thậm chí trang này còn phải ghi “đề nghị các em sử dụng ngôn từ chuẩn mực khi bình luận”. Fanpage của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng gặp tình cảnh tương tự khi rất nhiều thí sinh, phụ huynh vào bày tỏ sự bức xúc.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh minh họa: Phạm Tùng

Trưởng phòng đào tạo một trường đại học vốn những năm trước “nhanh nhạy” với việc công bố điểm chuẩn, năm nay thừa nhận trường mất nhiều thời gian để đưa ra được điểm chuẩn cuối cùng. “Năm nay có quá nhiều thứ phải xử lý. Trường tôi nhiều bảng quy đổi, nhiều đối tượng thí sinh nên phải làm cẩn thận, vì vậy không công bố sớm được như mọi năm”, vị này nói.

Biết điểm chuẩn xong, không ít thí sinh còn hụt hẫng khi rơi vào cảnh “hôm qua tưởng đỗ, nay trượt đại học”. Sau một ngày công bố điểm chuẩn, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội bất ngờ ra thêm thông báo về việc điểm trúng tuyển theo phương thức xét tổ hợp C00 từ điểm thi THPT tăng 0,75 so với ban đầu. Không ít thí sinh bàng hoàng khi nhận tin, bởi tưởng đã đỗ bỗng thành trượt. Trên Fanpage của trường này, nhiều thí sinh ùa vào ý kiến về cách làm việc, công bố thiếu nhất quán.

Dù việc này (xác định độ lệch điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp xét tuyển khác đối với phương thức sử dụng điểm thi THPT để xét tuyển các ngành), theo Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã được trường thông báo công khai. Tuy nhiên, trường cũng đã thừa nhận kỹ thuật phát hành văn bản không liền mạch gây ra hiểu lầm đối với thí sinh, phụ huynh từ đó tạo dư luận xã hội không tốt. Cùng với đó, trường đã phê bình nghiêm khắc các cá nhân phụ trách và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Các trường vất vả xử lý sự cố

Mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến nhiều trục trặc đến từ công tác xét tuyển của các trường. Như Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội từng nhầm lẫn khi thông báo môn thành phần của một tổ hợp xét tuyển (D66) khiến nhiều thí sinh đủ điểm chuẩn nhưng vẫn trượt nguyện vọng. Tự nhận thấy lỗi ở phía mình, trường cuối cùng đã công bố phương án khắc phục, chấp nhận xét tuyển cho thí sinh ở cả hai dạng tổ hợp.

Việc sửa điều kiện xét tuyển cũng khiến không ít thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Ngân hàng TPHCM gặp khó. Ban đầu, trường thông báo một trong các điều kiện để xét tuyển ngành luật là các tổ hợp có Toán và Văn thì một trong hai môn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên. Nhưng sau đó, trường đã điều chỉnh, yêu cầu thí sinh phải đạt tối thiểu 6 điểm ở cả môn Văn và Toán mới được xét tuyển vào các ngành này. Do đó, dù có điểm thi cao hơn điểm chuẩn, một số thí sinh vẫn không trúng tuyển ngành Luật và Luật kinh tế. Cuối cùng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cũng phải đưa ra hướng giải quyết rằng thí sinh trúng tuyển vào các ngành Luật của trường chỉ cần đáp ứng điều kiện như thông báo ban đầu.

Nhiều thí sinh có đăng ký vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM còn lâm vào cảnh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng trên nhưng lại được báo đỗ nguyện vọng dưới hoặc không được báo đỗ bất kỳ nguyện vọng nào trên hệ thống. Một số không đủ điểm chuẩn vẫn được báo đỗ vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM do lỗi kỹ thuật.

Nhà trường cho biết, do lỗi kỹ thuật, một số thí sinh không đủ điểm vẫn được báo đỗ, trong khi thời điểm đó Bộ đã hoàn tất lọc ảo nên thí sinh không thể được xét sang nguyện vọng khác. Để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh này, trường đã đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép các em tiếp tục được xét tuyển ở các nguyện vọng sau, đồng thời kêu gọi các trường có liên quan phối hợp hỗ trợ.

Cũng vì vậy, năm nay, sau khi biết điểm chuẩn, nhiều thí sinh vào hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT cũng như các trường chậm thấy thông báo trạng thái trúng tuyển hoặc ngược lại. Thậm chí trên nhiều nhóm hội ở mạng xã hội, không ít thí sinh chia sẻ, ngay cả khi đã biết điểm chuẩn của trường rồi vẫn thấp thỏm, chưa dám ăn mừng.

Ảnh minh họa: Phạm Hải

Chia sẻ với VietNamNet, phó hiệu trưởng một trường đại học ở Hà Nội cho rằng, năm nay việc tuyển sinh không như những năm trước nên các trường có nhiều việc phải giải quyết hơn. Theo vị này, với những sự cố diễn ra, ngay chính những người đang trực tiếp làm công tác tuyển sinh ở trường ĐH cũng áp lực, rối bời.

“Nhiều trục trặc trong quá trình xét tuyển năm nay không phải lỗi của các cá nhân phụ trách mà xuất phát từ những thay đổi, đặc biệt trong cách thức xét tuyển chung”, vị này nói.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, một số sai sót về kết quả xét tuyển đã được phát hiện, chủ yếu là do dữ liệu, việc xác lập điều kiện đầu vào trong xét tuyển của một số trường không chính xác.

Song, đại diện Vụ Giáo dục Đại học khẳng định hệ thống xét tuyển, thuật toán hoạt động bình thường, ổn định.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, năm nay, với khối lượng dữ liệu rất lớn, cùng với các phương thức, điều kiện tuyển sinh đa dạng của các trường ĐH, CĐ, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi, dù ở tỷ lệ rất nhỏ. Cũng như các năm trước, sai sót chủ yếu xuất phát từ dữ liệu đầu vào tuyển sinh (phương thức, điều kiện, tiêu chí, minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ...). Ngoài ra, còn có một số sai sót do thao tác thủ công của cán bộ tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT cho biết, theo quy chế tuyển sinh, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.