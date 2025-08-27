Nhầm lẫn tổ hợp xét tuyển tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội từng nhầm lẫn khi thông báo môn thành phần của một tổ hợp xét tuyển (D66) khiến nhiều thí sinh đủ điểm chuẩn nhưng vẫn trượt nguyện vọng.

Tổ hợp D66 ban đầu được trường thông tin gồm các môn Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Tuy nhiên, hồi tháng 6, nhà trường có thông báo đính chính gồm các môn Văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân. Nhiều thí sinh không biết thông báo này nên khi thi vào trường bằng tổ hợp D66 đã bất ngờ vì thấy mình thừa điểm đỗ nhưng vẫn trượt nguyện vọng.

Cuối cùng, nhà trường đã nhận lỗi và công bố phương án khắc phục, chấp nhận xét tuyển cả hai dạng tổ hợp.

Trường đại học thay đổi điều kiện xét tuyển ngành Luật

Một sự việc khác cũng ảnh hưởng tới không ít thí sinh liên quan đến việc xét tuyển của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM. Nhiều thí sinh cho rằng dù có điểm thi cao hơn điểm chuẩn trường công bố, các em vẫn không trúng tuyển ngành Luật và Luật kinh tế do trường sửa điều kiện xét tuyển.

Ban đầu, nhà trường thông báo một trong các điều kiện để xét tuyển ngành luật là các tổ hợp môn có Toán và Văn, hoặc Toán, hoặc Văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên. Nhưng sau đó, trường đã điều chỉnh, yêu cầu thí sinh phải đạt tối thiểu 6 điểm ở cả môn Văn và Toán mới được xét tuyển vào các ngành này.

Cuối cùng, đến sáng 26/8, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM đã đưa ra hướng giải quyết. Theo đó, thí sinh xét tuyển vào các ngành luật của trường chỉ cần đáp ứng điều kiện như thông báo ban đầu, tức là các tổ hợp môn có Toán và Ngữ văn thì hoặc Toán, hoặc Văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Mạnh Hùng

Lỗi hệ thống khiến thí sinh bị báo trượt hoặc báo đỗ sai nguyện vọng

Trong kỳ tuyển sinh năm nay, nhiều thí sinh còn lâm vào cảnh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng trên nhưng lại được báo đỗ nguyện vọng dưới hoặc không được báo đỗ bất kỳ nguyện vọng nào trên hệ thống.

Chia sẻ trên mạng xã hội, một thí sinh cho hay, đăng ký NV2 vào ngành Tâm lý của Trường ĐH Sư phạm TPHCM; NV3 vào ngành Giáo dục pháp luật của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế. Khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh thấy mình thiếu điểm ở nguyện vọng 2 (không trúng tuyển); NV3 lại vượt điểm chuẩn - tức là có thể trúng tuyển. Thế nhưng khi tra cứu trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, em được báo trượt tất cả nguyện vọng. Thí sinh liên hệ Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế thì được giải đáp rằng đã trúng tuyển theo NV2 vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Ngược lại, nhiều thí sinh không đủ điểm chuẩn vẫn được báo đậu vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM do lỗi kỹ thuật.

Chia sẻ với PV VietNamNet, một thí sinh cho biết đạt 25,71 điểm, đăng ký 4 nguyện vọng vào các ngành Sư phạm Toán và Giáo dục tiểu học tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM và ĐH Sài Gòn. Với mức điểm này, em đủ chuẩn trúng tuyển ngành Giáo dục tiểu học của ĐH Sài Gòn (25,17 điểm).

Tuy nhiên, khi tra cứu trên hệ thống, thí sinh lại nhận kết quả “trượt”. Liên hệ với trường, em được ĐH Sư phạm TPHCM cho biết đây là lỗi hệ thống, thực chất em đã đỗ vào ĐH Sài Gòn. Nhưng khi thí sinh hỏi trực tiếp ĐH Sài Gòn, trường lại khẳng định em đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn, tức vào ĐH Sư phạm TPHCM.

Sự mâu thuẫn trong thông báo từ hai trường khiến thí sinh rơi vào tình thế hoang mang, không biết mình chính thức trúng tuyển ở đâu.

Về phía Trường ĐH Sư phạm TPHCM, khi phát hiện có thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng vẫn trúng tuyển, trường đã gửi văn bản lên Bộ GD-ĐT và các trường liên quan. Nhà trường cho biết do lỗi kỹ thuật, một số thí sinh không đủ điểm vẫn được báo đỗ, trong khi thời điểm đó Bộ đã hoàn tất lọc ảo nên thí sinh không thể được xét sang nguyện vọng khác.

Để bảo đảm quyền lợi, trường đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh tiếp tục được xét tuyển ở các nguyện vọng sau, đồng thời kêu gọi các trường phối hợp hỗ trợ.

Chia sẻ với VietNamNet, một chuyên gia về tuyển sinh cho rằng nguyên nhân của những sự cố trên xuất phát từ chính các thao tác trong quá trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng.

Phó hiệu trưởng một trường đại học ở Hà Nội cho rằng năm nay việc tuyển sinh không như những năm trước nên các trường có nhiều việc phải giải quyết hơn. Theo vị này, với những sự cố diễn ra, ngay chính những người đang trực tiếp làm công tác tuyển sinh ở trường ĐH cũng áp lực, rối bời.

“Nhiều trục trặc trong quá trình xét tuyển năm nay không phải do lỗi của các cá nhân phụ trách mà xuất phát từ những thay đổi, đặc biệt trong cách thức xét tuyển chung”, vị này nói.