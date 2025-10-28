Ngày 28/10, UBND TP Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25”.

Tại vòng chung kết “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25” diễn ra ngày 26/10 vừa qua, em Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành ngôi vô địch với 215 điểm chung cuộc.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao Bằng khen cho Trần Bùi Bảo Khánh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: Lê Cường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25”.

4 đơn vị, cá nhân được tặng Bằng khen gồm: Em Trần Bùi Bảo Khánh (lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Cô Bùi Thị Thu Hà (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội (điểm truyền hình trực tiếp của Hà Nội ở trận chung kết Olympia).

Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25”.

Ngoài bằng khen, em Trần Bùi Bảo Khánh còn được UBND TP và Sở GD-ĐT tặng thưởng 50 triệu đồng.

Bảo Khánh chia sẻ, kết quả này là niềm vui, vinh dự của bản thân và cũng là món quà tri ân mà em gửi tới những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ để em vượt qua khó khăn, giành chiến thắng.

Trần Bùi Bảo Khánh chia sẻ tại lễ tuyên dương.

Nam sinh cho rằng vô địch Đường lên đỉnh Olympia không phải là đích đến, càng không phải là điểm dừng. Cùng đó hứa sẽ tiếp tục trau dồi, hoàn thiện bản thân và cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện.