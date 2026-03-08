Gửi câu hỏi tới cơ quan thuế, độc giả H.V.Đ (Hưng Yên) hỏi, đối với khoản nợ tiền sử dụng đất được ghi nợ từ ngày 10/12/2019 đến trước ngày 1/8/2024, sau khi quá hạn 5 năm thì có bị tính lại tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ hay không?

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hưng Yên dẫn quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với tiền sử dụng đất tại điểm b khoản 3 Điều 50 Nghị định 103/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Cụ thể: Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 10/12/2019 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. Quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc trả nợ theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Người dân băn khoăn về khoản nợ tiền sử dụng đất được ghi nợ trước đây khi quá thời hạn 5 năm có bị tính lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ hay không.

Khoản 3 Điều 22 Nghị định 103 quy định về trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ:

-Căn cứ thời hạn ghi nợ theo quy định tại Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Nghị định về cấp giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thanh toán nợ tiền sử dụng đất bằng cách nộp một lần tiền sử dụng đất còn nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cơ quan thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất còn nợ theo số nợ ghi trên giấy chứng nhận hoặc thông báo của cơ quan thuế và cung cấp chứng từ cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyển thông tin về số tiền thu được của hộ gia đình, cá nhân đến các cơ quan liên quan theo quy định.

Cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất thực hiện theo Mẫu số 03 tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

- Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại điểm a khoản này thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận (bản gốc), chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc) hoặc thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất (bản gốc) tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ phận một cửa liên thông để được xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận. Trường hợp bị mất, thất lạc chứng từ thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để được xác nhận số tiền sử dụng đất đã nộp.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ phận một cửa liên thông có trách nhiệm rà soát, đối chiếu hồ sơ mà hộ gia đình, cá nhân nộp để thực hiện xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận và trả lại giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại điểm b khoản này.

Tuy nhiên, theo Thuế cơ sở 1 tỉnh Hưng Yên, nếu khoản nợ theo độc giả hỏi đã được ghi nợ tiền sử dụng đất thuộc trường hợp cũ (ghi nợ trước khi quy định mới có hiệu lực) và đã quá thời hạn 5 năm, việc tính lại giá được áp dụng theo lộ trình chuyển tiếp của pháp luật.