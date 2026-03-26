Ông L.Đ.L (Hà Nội) cho biết, gia đình ông mua nhà tại Hà Nội năm 1993. Sau đó, đến năm 2001, gia đình ông được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, nhưng được chậm nộp 40% tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Trên giấy chứng nhận có ghi: “chưa nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà, đất”.

Hiện nay, khi nghiên cứu Nghị định 103/2024/NĐ-CP, Nghị định 291/2025/NĐ-CP và Luật Đất đai 2024, ông thấy có quy định chuyển tiếp về tiền sử dụng đất.

“Trường hợp của gia đình tôi đã có quyết định cấp giấy chứng nhận từ năm 2001 nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì có áp dụng quy định tại khoản 2 hay khoản 3 Điều 50 Nghị định 103/2024? Giá đất để tính tiền sử dụng đất được áp dụng theo giá năm 2001 hay bảng giá đất năm 2005?”, ông L. hỏi cơ quan thuế.

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 4 TP Hà Nội dẫn điểm a, khoản 3, Điều 50 Nghị định 103/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ nhưng đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật).

Trường hợp quá thời hạn thanh toán theo quy định tại Nghị định số 45/2014 được sửa đổi tại Nghị định số 79/2019 của Chính phủ thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Cùng với đó, tại điểm c, khoản 18 Nghị định số 291/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024 của Chính phủ quy định về quỹ phát triển đất, quy định:

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật).

Căn cứ quy định nêu trên, Thuế cơ sở 4 TP Hà Nội giải đáp, trường hợp gia đình ông L. “đã có quyết định cấp giấy chứng nhận từ năm 2001 nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính” thì áp dụng quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 50 Nghị định 103/2024 của Chính phủ.

Giá đất để tính tiền sử dụng đất được áp dụng theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, tức theo thời điểm năm 2001 đối với gia đình ông L. Cơ quan thuế đề nghị ông nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.