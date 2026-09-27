Một công dân ở Tây Ninh gửi câu hỏi về thẩm quyền đính chính, thu hồi giấy chứng nhận (sổ đỏ) khi phát hiện thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp có sai sót.

Theo phản ánh, công dân nêu 2 trường hợp cụ thể và muốn biết cơ quan nào có trách nhiệm xử lý: UBND cấp xã hay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp thứ nhất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện cấp lần đầu vào năm 2003.

Đến năm 2006, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện chỉnh lý biến động trên trang 4 của giấy chứng nhận.

Hiện nay, chủ sử dụng đất phát hiện thông tin trên giấy chứng nhận có sai sót và đặt câu hỏi: Trong trường hợp này, thẩm quyền đính chính hoặc thu hồi giấy chứng nhận thuộc UBND cấp xã hay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai?

Trường hợp thứ hai cũng liên quan đến giấy chứng nhận được UBND huyện cấp lần đầu năm 2003.

Sau đó, quyền sử dụng đất được chuyển nhượng cho người khác và người nhận chuyển nhượng được UBND huyện ký cấp giấy chứng nhận mới vào năm 2006.

Nay phát hiện thông tin trên giấy chứng nhận có sai sót, công dân muốn biết cơ quan nào có thẩm quyền đính chính hoặc thu hồi giấy chứng nhận.

Một số địa phương đã giao một số thủ tục đăng ký biến động về cấp xã. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời các vướng mắc trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thẩm quyền và các trường hợp đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp được quy định tại Điều 152 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, trường hợp giấy chứng nhận có sai sót thông tin khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, UBND cấp xã thực hiện đính chính, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Đối với trường hợp có sai sót thông tin khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ), xác nhận thay đổi đối với trường hợp đăng ký biến động thì tổ chức đăng ký đất đai thực hiện đính chính, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý thêm về việc phân định thẩm quyền tại địa phương.

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, Chính phủ giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Một số địa phương đã giao một số thủ tục đăng ký biến động về cấp xã. Do đó, Bộ đề nghị công dân căn cứ hồ sơ cụ thể, nguyên nhân cụ thể liên quan đến việc sai sót thông tin, liên hệ với địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai của UBND tỉnh Tây Ninh đã được ban hành theo thẩm quyền.