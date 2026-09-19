Theo phản ánh của công dân, gia đình sử dụng thửa đất và nhà ở từ năm 1995, mua bán bằng giấy viết tay, không có tranh chấp và đóng thuế đất phi nông nghiệp từ năm 2012 đến nay.

Theo quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000 được UBND thành phố phê duyệt năm 2015, định hướng là đất giao thông và đất nhóm nhà ở hiện có.

Nội dung quy hoạch tra cứu như sau: Tổng diện tích 41,84m2, quy hoạch chung đất ở đô thị 41,84m2, quy hoạch phân khu 35,28m2 đất ở; 6,56m2 đất giao thông, quy hoạch xây dựng 36,5m2 đất ở; 5,1m2 đất giao thông.

Hiện thửa đất chưa có quyết định hay thông báo thu hồi, chưa có dự án giải phóng mặt bằng và chưa có kế hoạch sử dụng đất để thu hồi.

Người dân đặt câu hỏi liệu gia đình có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu; có được công nhận toàn bộ 41,84m2 là đất ở hay chỉ phần diện tích sau khi trừ đất giao thông? Đồng thời, bố mẹ đều được tặng Huân chương Kháng chiến thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất bao nhiêu?

Đất có quy hoạch giao thông vẫn có thể được xem xét cấp sổ đỏ. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Luật Đất đai 2024 quy định việc cấp giấy chứng nhận lần đầu tại các Điều 137, 138, 139 và 140.

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, trong các trường hợp không cấp giấy chứng nhận tại khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai năm 2024 không có trường hợp đã có thông báo thu hồi đất thì không được cấp giấy.

Điểm đ khoản 1 Điều 151 quy định các trường hợp không cấp giấy chứng nhận bao gồm đất đã có quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi mà không thực hiện.

Việc thể hiện thông tin quy hoạch trên Giấy chứng nhận được thực hiện theo Phụ lục số 03 ban hành kèm Thông tư 10/2024/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Căn cứ thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất theo diện người có công

Về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công, Cục Quản lý đất đai dẫn khoản 4 Điều 49 Nghị định 102/2024 và khoản 9 Điều 17 Nghị định 103/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 291/2025.

Theo đó, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo pháp luật về người có công và chỉ thực hiện khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cục Quản lý đất đai đề nghị công dân nghiên cứu các quy định trên và liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết trên cơ sở hồ sơ cụ thể.