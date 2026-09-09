Một công dân phản ánh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của bố mẹ được cấp năm 2001 thể hiện hai thửa, tổng diện tích 321m2, phần mã loại đất ghi ký hiệu “T”.

Theo Luật Đất đai năm 1993, mã ký hiệu "T" là đất ở, nhưng nội dung chi tiết xác định 200m2 đất ở, phần còn lại là đất trồng cây hằng năm.

Trong khi đó, các thửa đất liền kề đều được cấp 300m2 đất ở. Từ sự khác biệt này, người dân muốn biết sổ đỏ của gia đình được cấp như vậy có đúng quy định không và cần làm gì để xác định chính xác diện tích đất ở?

Sổ đỏ cấp trước ngày 1/7/2004 nhưng trên nội dung sổ đã ghi nhận rõ ràng, cụ thể diện tích từng loại đất thì không thuộc đối tượng áp dụng của khoản 2 Điều 20 Nghị định số 49/2026. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết do không có giấy chứng nhận gửi kèm nên Bộ chưa có đầy đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, về nguyên tắc, Bộ cho hay theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 49/2026, việc xác định lại diện tích đất ở chỉ áp dụng với trường hợp giấy chứng nhận cấp trước 1/7/2004, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai và chưa xác định cụ thể diện tích đất ở. Trên giấy chứng nhận, đất ở có thể được thể hiện chung với đất khác, như "thổ cư", "thổ tập trung", "làm nhà ở", "đất ở + vườn", "T", "TV", "TQ", "TTT".

Theo đó, đối với trường hợp giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 1/7/2004 nhưng trên nội dung giấy chứng nhận đã ghi nhận rõ ràng, cụ thể diện tích từng loại đất (diện tích loại đất ở riêng và diện tích loại đất khác) thì không thuộc đối tượng áp dụng của khoản 2 Điều 20 Nghị định số 49/2026.

Người sử dụng đất có nhu cầu tăng diện tích đất ở trên phần diện tích đã ghi loại đất khác đất ở thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định của pháp luật.