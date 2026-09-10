Theo phản ánh, mẹ của công dân đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được cấp ngày 16/6/1995, với tổng diện tích 1.632m2.

Trên giấy chứng nhận, loại đất được ghi là “TV”, mục đích sử dụng trồng cây lâu năm. Đến ngày 18/12/2002, giấy chứng nhận được cấp đổi.

Trên phần diện tích đất nói trên có nhà ở mà gia đình đã sử dụng ổn định từ trước năm 1995.

Theo hồ sơ mà công dân cung cấp, trước thời điểm được cấp giấy chứng nhận, mẹ của người này cũng đã kê khai, đăng ký 500m2 loại đất “T” tại sổ đăng ký ruộng đất theo tài liệu 299/TTg.

Sau khi mẹ qua đời, ngày 2/2/2018, gia đình thực hiện thủ tục đăng ký biến động về việc nhận di sản thừa kế. Quyền sử dụng đất được cập nhật cho công dân và người em, trong đó người em là người đại diện.

Từ những thông tin trên, công dân đặt câu hỏi: Có thể xác định lại diện tích đất đai đối với phần đất nhà là thổ cư không?

Hộ gia đình, cá nhân được xác định lại diện tích đất ở với thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư đã được cấp đỏ trước ngày 1/7/2004 theo quy định tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm để xem xét, giải quyết. Do đó, Bộ không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra một số quy định chung.

Theo khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024, việc xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004 và tại thời điểm cấp giấy chứng nhận trước đây có một trong các loại giấy tờ được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị định số 49/2026.

Theo đó, đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước ngày 1/7/2004, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024, đồng thời trên giấy chứng nhận chưa xác định cụ thể diện tích đất ở mà chỉ thể hiện chung đất ở với đất khác ví dụ như "thổ cư", "thổ tập trung", "làm nhà ở", "đất ở + vườn", "T", "TV", "TQ", "TTT" thì việc xác định diện tích đất ở được thực hiện theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.