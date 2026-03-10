Trung tâm Truyền thông KH&CN vừa cho biết, để mở rộng các kênh truyền thông chính sách và lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bên cạnh fanpage chính thức “Bộ Khoa học và Công nghệ”, Bộ KH&CN đã xây dựng và đưa vào vận hành fanpage “Thông tin Khoa học và Công nghệ” tại địa chỉ https://www.facebook.com/khcndmst/

Fanpage “Thông tin Khoa học và Công nghệ” được định hướng là kênh truyền thông bổ trợ, tập trung chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng từ khoa học, tôn vinh các nhà khoa học, tổ chức và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khoa học và công nghệ Việt Nam. Đây cũng là không gian lan tỏa tri thức, cập nhật những xu hướng công nghệ mới, các mô hình hay và sáng kiến hiệu quả trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

Thông qua các nội dung phong phú, gần gũi, fanpage góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và sự tham gia của toàn xã hội vào quá trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin, fanpage “Thông tin Khoa học và Công nghệ” còn được xây dựng như một không gian tương tác mở, nơi người dân, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học có thể chia sẻ ý tưởng, sáng kiến, đóng góp ý kiến và phản hồi về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đặc biệt, với vai trò bổ trợ và không trùng lặp với fanpage chính thức của Bộ, fanpage “Thông tin Khoa học và Công nghệ” góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin chính thống trên môi trường số, đồng thời tăng cường hiệu quả truyền thông chính sách và lan tỏa những giá trị tích cực của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong đời sống xã hội.