Giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cơ bản hoàn thành những mục tiêu quan trọng đã đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thành tựu đạt được góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò then chốt, tạo nền tảng thúc đẩy quá trình phát triển bền vững, toàn diện và hiệu quả hơn trong xây dựng nông thôn mới.

Các địa phương đã chú trọng xây dựng các mô hình xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, gắn với đặc trưng sản xuất, sinh hoạt và văn hóa vùng miền. Những làng, xã xanh - sạch - đẹp, những miền quê đáng sống ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Bên cạnh đó, việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn tiếp tục được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều địa phương đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với vùng nguyên liệu và hệ thống logistics, giúp giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp tăng bình quân 5 – 10% so với năm 2020.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cũng tiếp tục là điểm nhấn nổi bật, với 16.543 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, tăng hơn 12.000 sản phẩm so với năm 2020.

Để đạt kết quả ấn tượng đó, không thể không nhắc đến vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và truyền thông - những yếu tố quan trọng giúp đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đồng thời trao đổi, chia sẻ về vai trò, giải pháp để tăng cường công tác giám sát, đẩy mạnh truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, Báo VietNamNet tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Đẩy mạnh truyền thông xây dựng nông thôn mới”.

Trân trọng giới thiệu hai khách mời tham dự tọa đàm:

1. Bà Lò Thị Thu Thủy, Phó trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi video:

VietNamNet