Chiến lược dữ liệu của Bộ KH&CN được ban hành hồi tháng 10/2025 đã xác định đến năm 2030, Bộ KH&CN trở thành cơ quan tiên phong trong Chính phủ số, dẫn dắt hệ sinh thái dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu trở thành nguồn lực chiến lược, được tạo lập, quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng một cách hiệu quả, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Việc triển khai cung cấp hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp là một nội dung trọng tâm trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ KH&CN.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nghe giới thiệu về kiosk dịch vụ công tự động đặt tại bộ phận một cửa tập trung của Bộ KH&CN.

Khẳng định quyết tâm đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngày 19/12, Bộ KH&CN đã khai trương bộ phận một cửa tập trung, hiện đại tại 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số của Bộ KH&CN.

Bộ phận một cửa của Bộ KH&CN được tổ chức theo mô hình “một cửa tập trung”, thay cho cách tiếp cận phân tán theo từng đầu mối đơn vị chuyên môn được áp dụng trước đây. Theo đó, toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp được thiết kế thống nhất, liền mạch tại một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả, giúp giảm thời gian đi lại, đơn giản hóa thao tác và thuận tiện theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ.

Được xây dựng theo định hướng tập trung, hiện đại và số hóa, bộ phận một cửa của Bộ KH&CN cũng ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ, kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Các quy trình nghiệp vụ đều được chuẩn hóa, công khai; mỗi hồ sơ được gắn mã định danh, quy định rõ thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng khâu, giúp tổ chức, cá nhân chủ động theo dõi trạng thái và tham gia giám sát tiến độ giải quyết.

Đặc biệt, tại bộ phận một cửa của Bộ KH&CN, người dân và doanh nghiệp có thể chọn hình thức thực hiện thủ tục hành chính phù hợp với mức độ sẵn sàng về công nghệ. Được bố trí tại khu vực tiếp nhận, hệ thống kiosk tự phục vụ cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu thủ tục, kiểm tra thành phần hồ sơ, số hóa hồ sơ giấy, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tình trạng xử lý.

Trường hợp chưa quen thao tác số hoặc hồ sơ phức tạp, tại khu vực hỗ trợ trực tiếp và tư vấn chuyên sâu, người dân sẽ hướng dẫn từng bước, bảo đảm mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi. Đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình “cán bộ làm thay” sang “người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện”, trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm soát quy trình một cách minh bạch, hiệu quả.

Hiện tại, mô hình phục vụ của Bộ KH&CN được triển khai theo hướng kết hợp song song giữa phục vụ trực tiếp tại điểm, phục vụ trực tuyến có hỗ trợ tại điểm và hệ thống trực tuyến hoàn toàn. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, vừa từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tổ chức, cá nhân.

Bộ phận một cửa tập trung của Bộ KH&CN được vận hành trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post.

Được vận hành trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ và doanh nghiệp bưu chính trực thuộc Bộ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Trong đó, Bưu điện Việt Nam tham gia phối hợp thực hiện một số khâu: Hỗ trợ tiếp nhận, hướng dẫn, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Một điểm nhấn quan trọng của mô hình là khả năng theo dõi, giám sát và đo lường trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua mã hồ sơ, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu trạng thái xử lý, biết rõ hồ sơ đang ở khâu nào và thời hạn giải quyết, qua đó nâng cao tính minh bạch, giảm nhu cầu hỏi lại nhiều đầu mối và tăng kỷ luật thực thi đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ KH&CN khẳng định, bộ phận một cửa tập trung được xác định không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ, mà là điểm chạm số giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp; chất lượng vận hành vì vậy trở thành thước đo trực tiếp phản ánh mức độ cải cách hành chính, mức độ chuyển đổi số và uy tín của Bộ.

Nhấn mạnh Bộ KH&CN muốn tạo ra một không gian hành chính thân thiện, hiện đại, giảm tối đa thủ tục trung gian không cần thiết và góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với hoạt động của cơ quan nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN Hà Minh Hiệp cũng cho biết: "Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cấp các hệ thống thông tin, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, tiến tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ công số đồng bộ, thông suốt, lấy dữ liệu làm trung tâm".