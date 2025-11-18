Theo trang Defense Express, Cục Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) ngày 17/11 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy các hệ thống phòng không của Nga ở Donetsk.

"Trong 2 tuần qua, đơn vị đặc nhiệm Primary đã sử dụng UAV để tấn công chính xác vào các thành phần thuộc các hệ thống phòng không quan trọng của đối phương, bao gồm Tor-M1, S-400 và Buk-M3. Đây là các hệ thống đại diện cho những lớp khác nhau trong mạng lưới phòng không Nga, khiến đối phương hứng chịu thiệt hại lớn", đại diện DIU cho biết.

UAV Ukraine tập kích 3 tổ hợp phòng không Nga ở Donetsk. Video: Defense Express

Theo báo cáo, quân đội Ukraine đã bắn nổ xe phòng không Tor-M1, đảm bảo khí tài này mất toàn bộ khả năng chiến đấu. Với tổ hợp S-400, một trạm chỉ huy 55K6 đã bị UAV bắn cháy. Trạm 55K6 là bộ phận chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu radar, theo dõi mục tiêu đường không và điều phối phóng tên lửa. Việc phá hủy bộ phận này đã khiến khả năng vận hành của tổ hợp S-400 bị gián đoạn.

Đơn vị Primary cũng bắn nổ một trạm radar 9S18M1-3 thuộc hệ thống Buk-M3. Radar này thường được gọi là Kupol, có vai trò tìm kiếm mục tiêu cho Buk-M3. Khi thiếu radar, tổ hợp Buk gần như không thể phản kháng trước các đợt không kích.