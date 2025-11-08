Theo tờ Kyiv Independent, Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cùng các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào nhiều khu vực ở Ukraine.

Các thành phố Kremenchuk, Kiev, Dnipro, Kharkiv, và Chernihiv là mục tiêu chính trong đòn tấn công của Nga, bên cạnh các khu vực ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv, và Poltava. Những tiếng nổ cũng đã xuất hiện ở thành phố Sumy, và tỉnh Odessa.

Thiệt hại tại Kiev sau đòn tấn công bằng UAV của Ukraine. Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Tại Kiev, nhiều tiếng nổ vang lên vào lúc 4h30 sáng (giờ địa phương). Các quan chức báo cáo hệ thống phòng không đã được kích hoạt, khi Nga mở rộng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko sau đó cho biết, hỏa hoạn đã xuất hiện tại quận Pechersky do các mảnh vỡ UAV Nga rơi xuống.

Trong khi đó, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine báo cáo 4 xe tải nhỏ đã bốc cháy ở quận Pechersky, và thêm 2 công trình cùng những chiếc xe đậu gần đó cũng đã bị hư hại.

Hiện chưa có báo cáo về quy mô các vụ cháy, cũng như mức độ thiệt hại về tài sản, và thương vong.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk nhấn mạnh, đòn tấn công kết hợp bằng UAV và tên lửa "quy mô lớn" của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đêm qua đã dẫn đến tình trạng mất điện khẩn cấp ở một số khu vực.

Trước giai đoạn mùa đông, Nga tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào các ngày 3 và 5/10 đã phá hủy khoảng 60% cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine.