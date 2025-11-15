UAV cáp quang. Ảnh: Forbes

Tờ Business Insider dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov cho hay, Nga đang triển khai các UAV cáp quang với tầm bay 50km, vượt xa khả năng của hầu hết các UAV cùng loại đã biết ở khu vực chiến sự. Tuyên bố này dường như là xác nhận chính thức đầu tiên của Ukraine rằng các lực lượng đang sử dụng loại vũ khí này trong chiến dấu.

Theo ông Fedorov, việc Nga dùng UAV tầm xa, không thể gây nhiễu như vậy thực sự ảnh hưởng tới các hoạt động hậu cần của Ukraine. Quan chức này cho biết thêm, Ukraine đang phát triển và thử nghiệm công nghệ chống UAV cáp quang.

Những người điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) trước đây kết nối với máy bay bằng liên kết tần số vô tuyến. Tuy nhiên, khi giao tranh điện tử thống trị, tín hiệu ở khắp khu vực chiến sự thường bị gây nhiễu.

UAV cáp quang sử dụng các cuộn cáp dài, mỏng để duy trì kết nối giữa UAV và người điều khiển, khiến chúng gần như miễn nhiễm với các chiến thuật tác chiến điện tử và do đó trở nên nguy hiểm hơn.

Thông thường, cơ hội tốt nhất để một binh sĩ đánh chặn một FPV cáp quang là bắn hạ phương tiện này bằng súng ngắn. Song, việc tiêu diệt như vậy đòi hỏi sự cảnh giác, phản ứng nhanh, độ chính xác và rất nhiều may mắn.

Ông Fedorov nói: "UAV cáp quang đã cho chúng ta thấy việc miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử thực sự là một mối đe dọa đáng kể với hậu cần và nhân sự". Ở một số khu vực tiền tuyến, UAV đã trở thành mối đe dọa đối với các tuyến đường tiếp tế quan trọng đến mức binh lính Ukraine phải phủ lưới trên đường đi để bảo vệ xe cộ khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng.

UAV cáp quang thường có tầm hoạt động ngắn từ 10 - 25km vì các sợi cáp có thể bị vướng. Song, cả ngành công nghiệp quốc phòng Nga và Ukraine đều đang nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động của các máy bay này.

Ông Fedorov kể, lần đầu tiên ông nghe nói về UAV cáp quang có tầm bay 50km của Nga cách đây vài tuần, với các trường hợp cá biệt chủ yếu xuất hiện ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Quan chức này tin loại UAV này không được sử dụng thường xuyên vì tương đối khó vận hành do "dễ bị gió, sức nặng và những chướng ngại vật vật lý ảnh hưởng".