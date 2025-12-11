Chiều nay, tại họp báo thường kỳ, phóng viên nêu, tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối ngày 9/12, ban tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan sử dụng kỹ xảo mô phỏng bản đồ các quốc gia khu vực.

Tuy nhiên ở phần hiển thị bản đồ Việt Nam, hình ảnh trình chiếu thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như đảo Phú Quốc. Báo chí đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao bình luận về thông tin này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với ban tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 vừa qua.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế", người phát ngôn nêu rõ.

Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc. Ảnh: SN

Lễ khai mạc SEA Games 33 được mở màn bằng phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp với việc giới thiệu các quốc gia Đông Nam Á. Các quốc gia tham dự lần lượt hiện lên với biểu tượng là hình ảnh bản đồ và lời chào của quốc gia đó.

Việt Nam xuất hiện gần cuối trong phần giới thiệu với cụm từ tiếng Việt "Xin chào". Tuy nhiên, phần hiển thị bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngay tại lễ khai mạc, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để phối hợp xử lý việc này.

Trong thời gian qua, ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games liên tục mắc lỗi. Ở lễ khai mạc, ngoài sai sót liên quan tới bản đồ Việt Nam, ban tổ chức còn gán nhầm quốc kỳ Singapore cho kỳ SEA Games 1997 - sự kiện được tổ chức tại Indonesia.

Trước đó, ban tổ chức nước chủ nhà cũng từng đăng tải lịch thi đấu futsal nữ nhưng lại nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Thái Lan, đồng thời nhầm Quốc kỳ Lào thành Quốc kỳ Indonesia.