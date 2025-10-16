Chiều nay, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về vụ việc xảy ra gần đây trong lãnh hải của đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa giữa tàu công vụ Trung Quốc và tàu công vụ Philippines.

Bình luận thông tin trên, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ".

Liên quan đến vụ việc xảy ra trong lãnh hải đảo Thị Tứ, người phát ngôn nêu rõ, Việt Nam hết sức quan ngại về những thông tin công khai mà các bên liên quan đưa ra.

Tàu Trung Quốc và tàu Philippines va chạm trên Biển Đông. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, kiềm chế và hành động có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Việt Nam cũng đề nghị các bên tôn trọng các quy định quốc tế về an ninh, an toàn hàng hải, bao gồm quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển do Tổ chức Hàng hải Quốc tế ban hành.

Việt Nam kêu gọi tạo không khí thuận lợi cho việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982, nhằm đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn trên Biển Đông và trong khu vực.