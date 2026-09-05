Theo phản ánh, địa phương đang triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh chánh văn phòng HĐND và UBND xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, áp dụng tiêu chuẩn tại Nghị định 334/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Theo khoản 3 Điều 27 Nghị định 334, một trong những tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc UBND cấp xã là đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức danh phó trưởng phòng và tương đương thuộc cấp xã, hoặc có thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực từ đủ 4 năm trở lên.

Từ quy định này, địa phương gặp vướng mắc khi xác định thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực đối với một trường hợp nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Cụ thể, người này có quá trình công tác liên tục tại cấp xã từ năm 2018 đến nay. Từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2024 là công chức văn phòng - thống kê UBND xã; từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025 giữ chức phó chủ tịch UBND xã.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 12/2025, người này là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Tháng 1/2026 được bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND xã và từ tháng 3/2026 đến nay giữ quyền Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã.

Như vậy, tổng thời gian công tác liên tục tại cấp xã của nhân sự này đã hơn 8 năm.

Tuy nhiên, địa phương có hai cách hiểu về việc xác định 4 năm công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực.

Theo cách hiểu thứ nhất, nhân sự đáp ứng yêu cầu vì có quá trình công tác liên tục từ năm 2018 đến nay trong các vị trí thuộc khối quản lý nhà nước, văn phòng và cấp ủy tại cấp xã. Các vị trí này đều có liên quan đến công tác tham mưu, quản lý, điều hành tại địa phương.

Trong khi đó, cách hiểu thứ hai cho rằng 6 tháng giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã thuộc khối công tác Đảng, không phải lĩnh vực hành chính nhà nước hoặc văn phòng. Do đó, khoảng thời gian này không được tính vào thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực hành chính, khiến quá trình 4 năm liên tục bị gián đoạn.

Địa phương đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn liệu trường hợp trên có đáp ứng tiêu chuẩn “có thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực từ đủ 4 năm trở lên” để xem xét bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 1 Điều 31 Nghị định 334/2025 của Chính phủ.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quy định hoặc phân cấp quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng chức danh công chức lãnh đạo, quản lý.

Việc quy định phải bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị và không được thấp hơn tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 334.

Trường hợp địa phương không yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn thì có thể áp dụng trực tiếp các quy định của Nghị định 334.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị liên hệ với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.