Ông Lê Quang Mạnh, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban. Ông cũng được phân công, bổ nhiệm kiêm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo chúc mừng 3 cán bộ được trao quyết định. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng 3 cán bộ.

Ông mong muốn, các cán bộ với kinh nghiệm dày dặn, trải qua nhiều đơn vị, cương vị công tác khác nhau, khi nhận nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tài năng, trí tuệ, bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiều 1/11, Đảng ủy Quốc hội sẽ triển khai chương trình hành động, nghiêm túc học tập nghị quyết. Đây là nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy và tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo cho kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15 thành công tốt đẹp.

Quốc hội sẽ thông qua khoảng 53 nội dung về công tác lập pháp, trong đó có 49 luật. Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội cần phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tập trung thẩm tra, làm việc và lắng nghe nhiều chiều; đảm bảo đối với những luật còn có ý kiến khác nhau, phải tiếp tục trao đổi kỹ lưỡng để đi tới thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội mong các cán bộ luôn đổi mới tư duy, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phụ trách, thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.