Điều 220 Luật Đất đai quy định các nguyên tắc và điều kiện thực hiện tách thửa, hợp thửa đất. Theo đó, thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thửa đất cũng phải còn trong thời hạn sử dụng; không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp thửa đất đang có tranh chấp nhưng xác định được rõ phạm vi diện tích, ranh giới tranh chấp thì phần diện tích còn lại không có tranh chấp vẫn được xem xét tách hoặc hợp thửa. Việc tách, hợp thửa phải bảo đảm có lối đi kết nối với hệ thống giao thông công cộng hiện có, đồng thời đáp ứng hợp lý yêu cầu cấp nước, thoát nước và các nhu cầu thiết yếu khác. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó. Đối với điều kiện riêng khi hợp thửa, khoản 3 Điều 220 Luật Đất đai quy định các thửa đất hợp với nhau phải bảo đảm có cùng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất trừ trường hợp hợp toàn bộ hoặc một phần thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với nhau và trường hợp hợp thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với thửa đất ở. Trường hợp hợp các thửa đất khác nhau về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất hoặc hình thức trả tiền thuê đất thì phải thực hiện đồng thời thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc chuyển hình thức trả tiền thuê đất. Việc thực hiện các thủ tục này nhằm thống nhất mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và hình thức trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.