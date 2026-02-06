Gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính, độc giả Đ.M.A cho biết, hiện nay, cơ quan nơi ông công tác yêu cầu rà soát, kê khai lại hồ sơ người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

“Hồ sơ người phụ thuộc trước khi luật này có hiệu lực vẫn được giảm trừ đầy đủ và quyết toán thuế hằng năm đúng quy định. Trong quá trình rà soát lại, đối với 2/3 trường hợp là con ruột của tôi thì việc kê khai được thực hiện nhanh chóng. Tuy nhiên, đối với trường hợp còn lại là bác ruột tôi, người không nơi nương tựa và bị tàn tật thì hồ sơ phải bổ sung xác nhận theo mẫu 07/XN-NPT-TNCN ban hành kèm Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính và giấy tờ chứng minh quan hệ.

Việc này ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ, trong khi trước đây người phụ thuộc này vẫn được chấp nhận hợp lệ. Tôi xin hỏi, trong trường hợp của tôi cần thực hiện như thế nào để vừa tuân thủ quy định, vừa hoàn thành việc rà soát, kê khai đúng thời hạn?”, ông A. mong Bộ Tài chính hướng dẫn.

Người nộp thuế băn khoăn về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, trong bối cảnh Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Ảnh: N.K

Trả lời trường hợp này, Chi cục Thuế Thương mại điện tử (Bộ Tài chính) cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, do vậy thủ tục về giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế năm 2025 vẫn thực hiện theo quy định cũ.

Cụ thể, căn cứ điểm g.4 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013 được sửa đổi tại Thông tư 79/2022 của Bộ Tài chính, hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh bao gồm:

- Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc giấy khai sinh.

- Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định.

- Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định (nếu có).

- Bản chụp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Công an cấp.

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính (mẫu 07/XN-NPT-TNCN phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng) có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng hoặc về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).

Vì vậy, người nộp thuế cần có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật để được hưởng giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế.