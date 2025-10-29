Quốc hội sáng nay thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026...

Phát biểu về chính quyền địa phương cấp xã, đại biểu Dương Văn Phước (Đà Nẵng) cho biết, trụ sở làm việc hiện nay đang phân tán, mỗi nơi một kiểu. Đa số các xã, phường tận dụng trụ sở của xã cũ để bố trí làm việc tại hai, ba điểm nên rất cách trở, rất khó khăn khi triển khai nhiệm vụ.

Hạ tầng giao thông cấp xã nhiều nơi xuống cấp; hạ tầng kỹ thuật điện, công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ. Với miền núi, trung du điều kiện địa hình chia cắt, cách trở, trong mùa mưa lũ việc đi lại gặp muôn vàn khó khăn.

Đại biểu dẫn chứng nhiều vùng tại các xã vùng miền núi, trung du của TP Đà Nẵng đang bị sạt lở nghiêm trọng, lũ lụt vây quanh, cô lập nên cán bộ và người dân phải gồng mình chống lũ.

Đại biểu Dương Văn Phước: Nhiều nơi mạng 4G chưa được phủ sóng hoặc chập chờn nên việc điều hành, quản lý, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến khó khăn. Ảnh: Quốc hội

Do điều kiện tự nhiên, việc cung cấp điện, mạng viễn thông rất phức tạp, ở nhiều xã việc tác nghiệp trên môi trường mạng không thực hiện được.

Đại biểu cũng nêu về việc cán bộ chưa được bố trí đồng bộ, đúng chuyên môn, chưa đồng đều về trình độ, năng lực và về số lượng.

"Phòng kinh tế và phòng văn hóa chỉ có 5 đến 6 biên chế. Nhiều người không có chuyên môn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ, nhưng phải gánh vác, đảm nhiệm công việc của 4 phòng chuyên môn cấp huyện trước đây", ông Phước cho biết.

Về định biên cho cấp xã, ông cho hay hiện chưa tính đến các yếu tố địa hình, vùng miền, điều kiện kinh tế - xã hội. Do vậy, nhiều xã có khối lượng công việc lớn.

Trong khi đó, một số xã thừa cán bộ, công chức, có nơi thừa đến vài chục người nhưng cũng có xã thiếu từ 7-14 cán bộ, nhất là các xã khu vực miền núi.

Về tài chính và chế độ chính sách, đại biểu cho biết, ngân sách cấp xã đang gặp khó khăn, chuyển giao chậm và không tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ, chưa đảm bảo chi thường xuyên. Công chức cấp xã làm việc rất áp lực, làm việc gấp hai, ba lần nhưng chế độ chính sách không thay đổi, còn rất thấp.

Từ thực tiễn trên, đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách phù hợp cho cấp xã.

Ông cũng kiến nghị Bộ Nội vụ sớm khảo sát thực tế, xây dựng vị trí việc làm, khung biên chế tối thiểu để làm cơ sở định biên cho cấp xã.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cần tham mưu Chính phủ ban hành các cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác, thu hút cán bộ về công tác tại khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn...

Sẵn sàng thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu

Đại biểu Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính địa phương 2 cấp từ 1/7 đến nay đã "ngay hàng, thẳng lối", chính quyền đã gần dân, sát dân; vấn đề còn lại là tổ chức phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn, thuận tiện hơn các yêu cầu chính đáng của người dân.

Đại biểu Tô Văn Tám. Ảnh: Quốc hội

Ông nhấn mạnh về vai trò của cán bộ, công chức cấp xã khi đang phải thực hiện hầu hết các nhiệm vụ của cơ quan chính quyền cấp huyện trước đây.

"Mỗi ngày làm việc của cán bộ, công chức cấp xã kết hợp nhiều loại công việc khác nhau như: giấy tờ, tiếp dân, công tác thực địa, trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân... Một khối lượng công việc rất lớn và đa dạng, đòi hỏi chuyên môn sâu, tinh thần trách nhiệm cao và nhiều áp lực", ông Tám phân tích.

Theo ông, cấp xã hiện nay gồm cán bộ, công chức cấp xã tại chỗ và cán bộ, công chức cấp huyện được bố trí về, có 94% trình độ đại học. Tuy nhiên, đại biểu đặt vấn đề về năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ông cho biết: "Có nhiều trường hợp trình độ, năng lực chưa phù hợp với vị trí việc làm nên còn lúng túng, chậm trong giải quyết công việc cho người dân. Chính phủ cần quan tâm giải quyết vấn đề này".

Đại biểu đề xuất, rà soát trình độ đào tạo, đánh giá năng lực, kỹ năng của công chức để bố trí đúng người, đúng việc; bổ sung biên chế cho những nơi còn thiếu gắn với việc cải cách chế độ, chính sách về lương, chế độ đãi ngộ.

Ông Tô Văn Tám cũng đề xuất quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở để hiện đại hóa điều kiện làm việc, khắc phục sự phân tán.

"Hiện nay, đảng ủy ở một trụ sở xã cũ, chính quyền ở một trụ sở xã cũ, đoàn thể ở một chỗ xã cũ và công an ở một trụ sở xã cũ, gây khó khăn cho sự đi lại của người dân", ông nêu thực tế.

Đại biểu Mai Văn Hải. Ảnh: Quốc hội

Cũng phát biểu về vấn đề này, đại biểu Mai Văn Hải (Thanh Hóa) đánh giá sau gần 4 tháng, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành thông suốt, tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tuy nhiên, ông Hải nêu một số khó khăn, hạn chế với tình trạng thừa, thiếu cán bộ, công chức; thiếu cán bộ chuyên môn sâu về đất đai, xây dựng, kế toán, công nghệ thông tin... Cán bộ công chức phải giải quyết khối lượng công việc lớn tuy nhiên chế độ, chính sách chưa được cải thiện.

Ông đề nghị Chính phủ sớm xác định vị trí việc làm, xây dựng chính sách lương, phụ cấp và đánh giá cán bộ, công chức theo kết quả công việc. Trước mắt, ông đề xuất sớm có chính sách, chế độ đãi ngộ, tiền lương với cán bộ cấp xã để họ an tâm công tác.

"Sẵn sàng thay thế cán bộ không đáp ứng được yêu cầu", ông đề xuất.