Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn về định hướng bổ sung vị trí việc làm ở cấp xã.

Công văn nêu, để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đã có công văn số 7415 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai. Ảnh: XĐ

Đến nay, qua kiến nghị của một số địa phương, căn cứ quy định của pháp luật liên quan, Bộ Nội vụ định hướng bổ sung vị trí việc làm tại UBND cấp xã.

Cụ thể, vị trí việc làm chuyên viên giúp việc các Ban của HĐND, bố trí tại Văn phòng HĐND và UBND cấp xã, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, giúp việc cho HĐND, các Ban của HĐND cấp xã theo quy định của pháp luật. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, UBND cấp xã chủ động xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức để bố trí cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và vị trí việc làm kế toán viên, bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc xác định nhiệm vụ và khung năng lực của vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thực hiện tương ứng theo vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thuộc danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung lĩnh vực kế hoạch, tài chính trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Trước đó, theo công văn số 7415, Bộ Nội vụ định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã, gồm: 8 vị trí lãnh đạo, quản lý, trong đó có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ trải rộng ở các lĩnh vực: Văn phòng, Tư pháp, Đối ngoại, Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng – Công thương, Nông nghiệp – Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa, Khoa học và thông tin, Y tế, Trung tâm phục vụ hành chính công, Dân quân tự vệ...