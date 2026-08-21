Theo phản ánh của ông L.Đ., Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ quy định số lượng người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, tại cơ quan nhà nước, danh sách trả lương có thể bao gồm cả công chức và người lao động ký hợp đồng như nhân viên tạp vụ, lái xe.

Vì vậy, ông L.Đ. đặt câu hỏi: Khi xét nâng bậc lương trước thời hạn, số lao động hợp đồng có được tính vào tổng số người để xác định tỷ lệ 10% không, hay chỉ tính số lượng công chức được giao?

Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc không quá 10% số người trong danh sách trả lương. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Bộ trưởng Nội vụ đã ban hành Thông tư 08/2013, hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư này sau đó được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021 ngày 29/6/2021.

Theo Bộ Nội vụ, tại điểm b, c khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013 đã quy định cụ thể về tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn và cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn.

Bộ Nội vụ đề nghị ông L.Đ. căn cứ các quy định này và liên hệ cơ quan quản lý để được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách phù hợp, bảo đảm đúng quy định.

Như vậy, việc xác định số người được nâng bậc lương trước thời hạn không thể chỉ căn cứ vào số lượng công chức được giao mà phải đối chiếu với đối tượng thuộc danh sách trả lương và quy định cụ thể tại Thông tư 08/2013 đã được sửa đổi, bổ sung.

Theo quy định, việc nâng bậc lương trước thời hạn là chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện, trong đó có trường hợp lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Việc xác định tỷ lệ 10% nhằm giới hạn số người được nâng bậc lương trước thời hạn trong 1 năm, bảo đảm việc xét chọn có tính cạnh tranh, công khai và phù hợp nguồn lực tiền lương.

Do đó, cơ quan, đơn vị khi thực hiện phải căn cứ đúng đối tượng, danh sách trả lương và cách tính được quy định trong Thông tư 08/2013 và văn bản sửa đổi, bổ sung.