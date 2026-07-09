Sáng 9/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong việc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong 6 tháng đầu năm. Ông khẳng định đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao từ Đảng, Chính phủ và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ ngành Nội vụ.

Điểm nghẽn ở khâu thực hiện

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương cần đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại để có giải pháp khắc phục.

Ông nhấn mạnh, giai đoạn hiện nay, điểm nghẽn không còn chỉ nằm ở việc xây dựng thể chế mà quan trọng hơn là khâu tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình

Theo Bộ trưởng, các địa phương cần rà soát toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng giao; làm rõ những nội dung đã hoàn thành, những việc còn chậm tiến độ cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, địa phương phải chủ động giải quyết, không trông chờ, không né tránh trách nhiệm. Những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo để các bộ, ngành và Chính phủ xem xét, tháo gỡ.

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã giao thêm nhiều nhiệm vụ cho chính quyền địa phương, nhất là cấp xã. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khối lượng công việc giữa các địa phương chưa đồng đều. Có nơi phải xử lý rất nhiều nhiệm vụ, trong khi có địa phương áp lực thấp hơn. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát để đánh giá mức độ phù hợp của việc phân công nhiệm vụ, bảo đảm cân đối giữa chức năng, nhiệm vụ với nguồn lực thực hiện.

Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền về địa phương. Đồng thời, cần rà soát việc phân cấp để bảo đảm phù hợp với năng lực và nguồn lực của từng địa phương, tránh tình trạng nơi quá tải, nơi lại chưa khai thác hết nguồn lực.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ

Kết thúc phát biểu, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị các địa phương tiếp tục phản ánh đầy đủ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai để Bộ Nội vụ tổng hợp, tham mưu Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Hơn 2 triệu cán bộ, công chức được tăng lương cơ sở

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ đã triển khai khối lượng công việc rất lớn với nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp và chưa có tiền lệ.

Ngành đã tập trung hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính.

Theo Thứ trưởng, đến nay đã có 1.377 nhiệm vụ được phân cấp cho địa phương, đạt gần 69%; hơn 1.160 nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển giao cho cấp xã, góp phần tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở.

Cải cách hành chính tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi chỉ số hài lòng của người dân đạt hơn 83%, chỉ số cải cách hành chính của các địa phương đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng: "Cải cách hành chính tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực".

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh tăng lương cơ sở 8%; mức lương tối thiểu vùng cũng tăng bình quân 7,2% từ đầu năm. Số người tham gia bảo hiểm xã hội ước đạt khoảng 21,7 triệu người, tăng gần 14,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng chỉ ra một số hạn chế như việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại một số nơi còn lúng túng; tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đồng đều, trong khi hạ tầng số và điều kiện làm việc ở một số địa phương còn hạn chế.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả các luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.