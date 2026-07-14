Phản ánh tới Bộ Nội vụ, bà N.V. H. cho biết, theo quy định hiện hành, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng vẫn được đánh giá nhưng không được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

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Từ quy định này, bà băn khoăn liệu thời gian công chức nghỉ ốm ngắn ngày có giấy xác nhận của bệnh viện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (khoảng một tuần) và thời gian nghỉ phép năm có tính là thời gian không tham gia công tác hay không.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ dẫn khoản 2 Điều 11 Nghị định số 335/2025 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

Theo quy định, trường hợp công chức nghỉ việc riêng không hưởng lương nhưng vẫn bảo đảm thời gian làm việc từ đủ 6 tháng trở lên trong năm, hoặc nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì kết quả xếp loại chất lượng hằng năm được xác định theo kết quả của thời gian làm việc thực tế trong năm đó.

Như vậy, đối với công chức nghỉ ốm theo chế độ bảo hiểm xã hội hoặc thuộc các trường hợp được pháp luật quy định, việc xếp loại chất lượng sẽ căn cứ vào thời gian thực tế làm việc trong năm.

Bộ Nội vụ đề nghị bà H. nghiên cứu quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 335/2025, trường hợp còn vướng mắc trong quá trình áp dụng, bà nên trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý nơi công tác để được hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền.



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