Phản ánh tới Bộ Nội vụ, ông N.V. D. cho biết đã được nâng lương trước thời hạn 12 tháng, từ hệ số 3,99 lên 4,32, với thời điểm xét nâng lương lần sau tính từ ngày 1/8/2023.

Đến tháng 1/2024, ông được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính, bậc 1 với hệ số 4,4 và thời điểm tính nâng lương lần sau được xác định từ ngày 1/1/2024. Ông D. băn khoăn việc chuyển ngạch, tăng hệ số lương từ 4,32 lên 4,4 có được coi là một lần nâng bậc lương hay không, trong bối cảnh quy định yêu cầu giữa hai lần nâng lương trước hạn phải có ít nhất một lần nâng lương thường xuyên.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013 của Bộ Nội vụ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021).

Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức không được nâng bậc lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp.

Đối chiếu với trường hợp cụ thể, ông D. đã được nâng bậc lương trước thời hạn từ bậc 6, hệ số 3,99 lên bậc 7, hệ số 4,32, thời điểm tính nâng lương lần sau từ ngày 1/8/2023.

Sau đó, việc ông được bổ nhiệm từ ngạch Chuyên viên (bậc 7, hệ số 4,32) sang ngạch Chuyên viên chính (bậc 1, hệ số 4,4) là trường hợp nâng ngạch, không phải nâng bậc lương trong cùng ngạch.

Vì vậy, việc xếp lương mới này không được tính là một lần nâng bậc lương theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng cho biết việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Do đó, để được xem xét cụ thể về điều kiện nâng lương trước thời hạn vào thời điểm tiếp theo (dự kiến ngày 1/1/2027), người lao động cần liên hệ với Sở Nội vụ hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.