Bộ Tư pháp mới đây công bố tài liệu thẩm định Nghị định quy định lực lượng bảo vệ an ninh mạng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Dự thảo nghị định quy định về chính sách tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

Cụ thể, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được áp dụng chế độ, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu chuyên môn, tính chất nhiệm vụ và mức độ rủi ro nghề nghiệp.

Lực lượng này được hưởng chế độ hỗ trợ tăng thêm hằng tháng. Tổng mức tiền lương và khoản hỗ trợ đặc thù bằng 300% mức lương tháng theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hoặc cấp bậc hàm và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật.

Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025. Ảnh: T.K

Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại vị trí trọng yếu, yêu cầu bảo vệ an ninh mạng 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, tham gia ứng cứu sự cố nghiêm trọng hoặc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có cường độ cao, yêu cầu bảo mật đặc biệt được hưởng tiền thưởng theo kết quả và chế độ hỗ trợ đặc thù khác theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an, việc ban hành chính sách về tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, điều kiện làm việc, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ pháp lý đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng là cần thiết để bảo đảm năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó và xử lý rủi ro an ninh mạng ở cấp quốc gia.

Các chính sách này được thiết kế theo hướng gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và khả năng cân đối nguồn lực; không áp dụng cào bằng; kết hợp ngân sách nhà nước với các nguồn hợp pháp khác. Đầu tư cho phòng ngừa, phát hiện sớm và ứng phó kịp thời được tăng cường, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại lớn hơn có thể phát sinh từ sự cố an ninh mạng.

Dự thảo thiết kế chính sách theo hướng phân tầng, phù hợp với tính chất, mức độ tham gia và yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng; trong đó có cơ chế đặc thù đối với lực lượng chuyên trách, đồng thời bảo đảm có chính sách phù hợp đối với lực lượng thường trực và lực lượng dự bị.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra toàn diện trên các lĩnh vực, an ninh mạng và an ninh dữ liệu không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà đã trở thành bộ phận cấu thành của an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Công an khẳng định chính sách đãi ngộ đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng phải được nhìn nhận như một điều kiện bảo đảm năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó và xử lý rủi ro an ninh mạng ở cấp quốc gia, chứ không thể bị giới hạn trong tư duy chi thường xuyên theo mặt bằng chế độ chung.

Về mức hỗ trợ tăng thêm để bảo đảm tổng mức hưởng đến 300%, cơ quan soạn thảo xác định đây không phải là mức chi bình quân áp dụng cho toàn bộ lực lượng bảo vệ an ninh mạng, mà chỉ áp dụng đối với một bộ phận rất hẹp thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt, có yêu cầu rất cao về bảo mật...

Dự thảo cũng xác định lực lượng chuyên trách là lực lượng nòng cốt, được ưu tiên bố trí nhân lực theo vị trí việc làm và được áp dụng chính sách đặc thù. Trong khi lực lượng thường trực và lực lượng dự bị được thiết kế chính sách theo tính chất nhiệm vụ, thời gian huy động và điều kiện thực tế, không áp dụng đồng loạt mức 300%.

Theo định hướng xây dựng chính sách, nhóm đối tượng được xem xét áp dụng mức hưởng đến 300% chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp, khoảng 5% tổng số nhân lực thuộc diện áp dụng chính sách.

Thực tế, số lượng đối tượng được hưởng chính sách trên chỉ khoảng 100 người. Còn lại, 95% nhân lực được phân loại, bố trí và áp dụng mức hỗ trợ, đãi ngộ phù hợp theo vị trí việc làm, tính chất nhiệm vụ, mức độ rủi ro nghề nghiệp.

Với số lượng biên chế hiện tại thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng tại Bộ Công an, chính sách ưu đãi 300% sẽ làm tăng thêm khoảng 700 tỷ đồng/năm với nội dung chi về lương cho ngân sách nhà nước.