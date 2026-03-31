Theo phản ánh của bà Lưu Thị Bảo A., bà được nâng lương thường xuyên từ ngạch chuyên viên bậc 6 (hệ số 3,99) lên bậc 7 (4,32) từ ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, đến ngày 26/8/2025, quyết định nâng bậc lương mới được ban hành và khoản chênh lệch lương tháng 8 được truy lĩnh vào tháng 9.

Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bà làm đơn xin nghỉ việc theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ. Ngày 28/8/2025, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết nghỉ thôi việc theo nguyện vọng, thời điểm nghỉ từ 31/8/2025.

Điều khiến bà băn khoăn là tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp sẽ căn cứ theo hệ số 3,99 hay 4,32, khi việc nâng lương có hiệu lực từ đầu tháng nhưng quyết định ban hành muộn?

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, việc giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện theo chỉ đạo tại Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn tại Văn bản 6383/BNV-TCBC.

Theo đó, các cơ quan phải hoàn tất việc giải quyết chế độ trước ngày 31/8/2025; thời điểm tính hưởng chính sách, chế độ muộn nhất từ ngày 1/9/2025.

Trường hợp của bà Bảo A., cơ quan có thẩm quyền đã quyết định cho nghỉ việc từ ngày 31/8/2025. Như vậy, thời điểm tính hưởng chế độ được xác định từ ngày 1/9/2025.

Đáng chú ý, theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 178/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025), tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Từ các căn cứ trên, Bộ Nội vụ khẳng định, tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp đối với bà Bảo A. là tiền lương của tháng 8/2025 (tháng liền kề trước khi nghỉ việc).

Điều này đồng nghĩa, việc xác định mức hưởng sẽ dựa trên tiền lương thực tế của tháng 8, bao gồm cả phần chênh lệch do nâng bậc lương (nếu đủ điều kiện áp dụng từ thời điểm 1/8/2025), không phụ thuộc vào thời điểm ban hành quyết định hay thời điểm chi trả truy lĩnh.

Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong trường hợp phát sinh “độ trễ” về thủ tục hành chính, đồng thời thống nhất cách tính chế độ khi thực hiện tinh giản, sắp xếp bộ máy.