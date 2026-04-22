Theo chỉ thị, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng số phục vụ cho công việc. Cán bộ, công chức, viên chức chưa sử dụng tốt các công cụ, nền tảng, dịch vụ số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ, dẫn đến năng suất công việc thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, chỉ thị của Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

Từ năm 2027 và các năm tiếp theo, 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng số theo chương trình, học liệu cập nhật, sử dụng tốt các nền tảng, các công cụ và dịch vụ số, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết học tập, nâng cao và đánh giá kiến thức, kỹ năng số.

Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc trong việc học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng số, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Năm 2026 sử dụng bộ học liệu được ban hành theo quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT để tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập.

Chỉ thị nêu nhiệm vụ năm 2027 sẽ xây dựng, ban hành và đăng tải chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số để cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số theo quy định.

Các năm tiếp theo cập nhật và đăng tải chương trình, học liệu để cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số theo quy định.

Sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định của Thủ tướng về ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo kế hoạch, các bộ ngành, địa phương sẽ tổ chức sơ kết và báo cáo đánh giá toàn diện về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kết quả sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bài học kinh nghiệm, cách làm hay cần nhân rộng; giải pháp, phương hướng giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, kế hoạch lưu ý cần tổ chức sơ kết một số nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, các bộ ngành, địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện của Chính phủ, Thủ tướng; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Kế hoạch cũng lưu ý nội dung về tổ chức bộ máy và nhân sự, đánh giá tình hình, kết quả sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là việc điều chỉnh các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ công; việc kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã và Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập, đặc biệt là hiệu quả sử dụng, những khó khăn, vướng mắc cũng được đánh giá.

Theo kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ gửi báo cáo sơ kết tình hình thực hiện của cơ quan về Bộ Nội vụ trước ngày 10/5.

UBND các tỉnh, thành tổ chức sơ kết từ cấp xã đến cấp tỉnh; hoàn thành trước ngày 10/5, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan trung ương liên quan trước ngày 15/5. Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức sơ kết trước ngày 20/6.