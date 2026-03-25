Theo Bộ Nội vụ, trong thời gian qua, việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2020 và Nghị định số 48/2023 đã bước đầu tạo khuôn khổ đánh giá thống nhất trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy công tác đánh giá viên chức vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, Bộ Nội vụ cho rằng cần thiết phải xây dựng khung tiêu chí đánh giá làm cơ sở để lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm, công việc cụ thể; cần trao quyền cho đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lựa chọn phương pháp, công cụ đánh giá phù hợp với đặc thù hoạt động, bảo đảm đo lường được hiệu quả làm việc của viên chức một cách khách quan, minh bạch.

Bổ sung khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Dự thảo nghị định quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức, gồm khung tiêu chí chung (được chấm tối đa 30 điểm) và khung tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ (được chấm tối đa 70 điểm).

Trong đó, khung tiêu chí chung bao gồm: phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa thực thi nhiệm vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm; tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; khả năng phối hợp trong công tác; tinh thần đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực thi nhiệm vụ.

Khung tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ bao gồm 3 nhóm tiêu chí phản ánh đầy đủ các loại nhiệm vụ của viên chức, bao gồm: nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh, đột xuất.

Dự thảo nghị định kế thừa quy định 4 mức xếp loại chất lượng viên chức như hiện hành, đồng thời sửa đổi căn cứ xếp loại theo hướng định lượng, dựa trên kết quả theo dõi, đánh giá trong năm.

Theo đó, mức xếp loại chất lượng hằng năm của viên chức được xác định trên cơ sở điểm trung bình của các kỳ theo dõi, đánh giá (theo tháng, quý hoặc theo chu kỳ sản phẩm, công việc), bảo đảm phản ánh toàn diện, liên tục quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mức xếp loại chất lượng viên chức được quy định như sau: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt từ 90 điểm trở lên); hoàn thành tốt nhiệm vụ (70 điểm trở lên đến dưới 90 điểm); hoàn thành nhiệm vụ (từ 50 điểm đến dưới 70 điểm) và không hoàn thành nhiệm vụ.

Mức không hoàn thành nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp sau: có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm; bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi công tác; có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ bị kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên trong năm đánh giá.

Ngoài ra, viên chức bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ khi bị khiếu nại, tố cáo, phản ánh về thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ không phù hợp với quy định của ngành, lĩnh vực, đơn vị công tác trong việc thực hiện dịch vụ công; tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật (đối với viên chức quản lý).

Dự thảo nghị định quy định tỷ lệ viên chức xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% tổng số viên chức được xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong phạm vi đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp tổ chức cấu thành có thành tích xuất sắc, nổi trội..., cấp có thẩm quyền quyết định tỷ lệ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao hơn quy định trên nhưng không vượt quá 25%.

Mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không cao hơn mức xếp loại chất lượng của đơn vị.

Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức được sử dụng để làm căn cứ xác định thu nhập tăng thêm, tiền thưởng. Đồng thời, kết quả này giúp phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của viên chức, là cơ sở để xem xét bố trí, thay đổi vị trí việc làm phù hợp với năng lực của viên chức.