Gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ, ông M.C. đặt vấn đề về việc tiếp nhận viên chức vào làm công chức theo quy định tại Nghị định số 170/2025 của Chính phủ. Theo quy định, một trong những điều kiện là viên chức phải có từ đủ 5 năm công tác trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp.

Tuy nhiên, ông C. chưa rõ cách xác định thời gian 5 năm công tác. Ông đặt câu hỏi về việc thời gian này được tính từ khi được tuyển dụng chính thức vào viên chức, hay có thể tính cả thời gian làm việc trước đó theo hợp đồng lao động nếu có đóng bảo hiểm xã hội và làm công việc phù hợp?

Trường hợp người lao động có quá trình làm việc liên tục từ hợp đồng lao động chuyển sang viên chức hoặc có thời gian gián đoạn công tác, liệu thời gian làm việc có được cộng dồn để tính đủ 5 năm hay không? Đồng thời, việc xác định công việc trước đây có phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận vào công chức được căn cứ theo tiêu chí nào và cơ quan nào có thẩm quyền đánh giá?

Viên chức phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định nếu được xem xét tiếp nhận vào làm công chức. Ảnh: TL

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết theo điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, một trong những điều kiện để được xem xét tiếp nhận là có từ đủ 5 năm công tác trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian 5 năm được xác định là thời gian làm việc ở vị trí việc làm được tuyển dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác trước khi được tiếp nhận. Thời gian này phải đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được xếp lương tương ứng với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ lưu ý thời gian hợp đồng tạm tuyển, tập sự và thử việc không được tính vào thời gian 5 năm công tác theo quy định.

Như vậy, thời gian 5 năm để xem xét tiếp nhận vào công chức không được xác định đơn thuần dựa trên tổng thời gian làm việc hoặc thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Thời gian được tính phải gắn với vị trí việc làm, trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp và việc xếp lương tương ứng với công việc ở vị trí dự kiến tiếp nhận.

Việc xác định thời gian công tác đủ điều kiện để xem xét tiếp nhận vào công chức được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, quá trình công tác và các điều kiện cụ thể theo quy định tại Nghị định số 170/2025.