Ông N.V.P. phản ánh, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị. Đây là tổ chức hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, sử dụng đồng thời biên chế công chức và viên chức.

Hiện một số viên chức tại trung tâm trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng như vận hành, quản trị Cổng Thông tin điện tử, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống phòng họp không giấy, hệ thống theo dõi nhiệm vụ, hệ thống một cửa điện tử và các nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Những người này cũng tham gia triển khai dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 của Chính phủ, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tham mưu nhiệm vụ chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức làm chuyên trách chuyển đổi số được hỗ trợ nếu có quyết định giao nhiệm vụ bằng văn bản. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tuy nhiên, do đang làm việc tại một tổ chức hành chính thay vì đơn vị sự nghiệp công lập, các viên chức này gặp vướng mắc trong việc xác định có thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ dành cho người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số hay không.

Ông P. đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xác định trường hợp viên chức đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng có được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị định 179/2025 hay không.

Phải được giao nhiệm vụ chuyên trách bằng văn bản

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 1 Điều 2 Nghị định 179/2025 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng được hưởng mức hỗ trợ gồm cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Bộ Nội vụ cũng dẫn quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị định 179/2025 phải được cấp có thẩm quyền quyết định giao hoặc phân công đảm nhiệm chuyên trách các vị trí việc làm theo quy định tại Thông tư này bằng văn bản.

Quy định không áp dụng đối với trường hợp công chức, viên chức chỉ kiêm nhiệm một phần nhiệm vụ về chuyển đổi số bên cạnh chức trách, nhiệm vụ được giao tại một vị trí việc làm chính khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Vì vậy, Bộ Nội vụ khẳng định, trường hợp viên chức được hưởng mức hỗ trợ là người được cấp có thẩm quyền quyết định giao hoặc phân công đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số theo Đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.