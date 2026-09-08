Theo Bộ Nội vụ, các địa phương phải bám sát nguyên tắc giải quyết chính sách tại Nghị quyết 37/2026 của Chính phủ, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có nguyện vọng nghỉ việc được xem xét tinh giản

Sau khi thực hiện đầy đủ các quy định về sắp xếp cơ sở giáo dục và bố trí nhân sự, nếu viên chức giáo dục giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc trường hợp chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp và có nguyện vọng nghỉ việc theo phương án sắp xếp, địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo thẩm quyền.

Đối tượng được Bộ Nội vụ đề cập gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục. Trong đó, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục chịu tác động của việc sắp xếp có thể được xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế nếu có nguyện vọng nghỉ việc. Ảnh minh hoạ: Thanh Hùng.

Việc giải quyết chính sách phải thực hiện theo các nguyên tắc tại Nghị quyết 37/2026, trừ trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2025.

Như vậy, việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học có thể tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ quản lý. Tuy nhiên, không phải mọi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các trường được sắp xếp đều đương nhiên thuộc diện tinh giản.

Người được bố trí việc làm mới thì không tinh giản

Bộ Nội vụ nêu rõ, những viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục cũ nhưng đã được cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục mới sau sắp xếp thì không xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế do chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp cơ sở giáo dục theo Nghị quyết 37/2026 của Chính phủ.

Quy định này nhằm phân biệt rõ giữa trường hợp thực sự bị tác động bởi việc tổ chức lại mạng lưới trường học với trường hợp cán bộ quản lý được tiếp tục bố trí công việc trong hệ thống giáo dục sau sắp xếp.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chính sách liên quan.

Trước đó, ngày 8/8, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 8617/BNV-TCBC hướng dẫn giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục, cũng như việc chỉnh lý, quản lý, bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi sắp xếp cơ sở giáo dục.