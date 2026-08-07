Một viên chức đang công tác tại một viện nghiên cứu thuộc bộ phản ánh, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2026 trước ngày 30/6.

Đề án bao gồm nhiều vị trí việc làm như nghiên cứu viên, kế toán, chuyên viên, giáo viên... và dự kiến triển khai ngay sau khi được phê duyệt.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7, Nghị định 232/2026 của Chính phủ về vị trí việc làm viên chức có hiệu lực, khiến đơn vị băn khoăn liệu có thể tiếp tục thực hiện đề án xét thăng hạng theo quyết định phê duyệt vị trí việc làm cũ hay không, trong khi chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định mới.

Viên chức đạt kết quả xét thăng hạng trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ được xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp mới. Ảnh: Thạch Thảo

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết ngày 30/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 259/2026 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định đã có quy định chuyển tiếp đối với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Cụ thể, tại điểm c khoản 2 Điều 62 của Nghị định 259/2026 quy định, trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày nghị định có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện theo đề án đã được phê duyệt trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 1/7.

Theo Bộ Nội vụ, viên chức đạt kết quả trong kỳ xét thăng hạng sẽ được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét kể từ ngày ban hành quyết định. Sau đó, việc xếp sang bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 232/2026.