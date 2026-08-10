Một công chức cấp xã có 9 năm công tác phản ánh tới Bộ Nội vụ: Bản thân hiện đang hưởng hệ số lương 3,0. Trước ngày 1/7/2026, thu nhập thực nhận khoảng 8,5 triệu đồng/tháng; sau khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng, thu nhập lên khoảng 9,3 triệu đồng/tháng.

Theo người này, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của công chức cấp xã tăng lên đáng kể. Vì vậy, người lao động kiến nghị Nhà nước xem xét điều chỉnh mức lương phù hợp để đáp ứng nhu cầu cuộc sống và yên tâm công tác.

Trả lời nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, Bộ đã phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026.

Bộ Nội vụ cho biết đang nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương mới, trong đó có tiền lương và phụ cấp đối với công chức cấp xã. Ảnh: VNN

Theo nghị định này, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động, trong đó có cán bộ, công chức cấp xã.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đáng chú ý, nội dung nghiên cứu bao gồm cả chính sách tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, đúng như kiến nghị của người dân.