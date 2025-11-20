Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành vị trí việc làm tại phường, xã, đặc khu; hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm, thẩm định, phê duyệt, có kế hoạch đào tạo để có đủ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo nghị định quy định về vị trí việc làm công chức. Ảnh minh họa: XĐ

Trả lời kiến nghị này, Bộ Nội vụ cho biết, để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đã có công văn số 7415 và công văn số 9395 về định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã. Theo đó, bộ đề nghị địa phương chủ động xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nội vụ đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo nghị định quy định về vị trí việc làm công chức để tổ chức triển khai thực hiện việc bố trí, sử dụng, quản lý công chức theo vị trí việc làm theo đúng tinh thần của Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Bộ Nội vụ cho hay, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã ban hành công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo công văn số 7415, Bộ Nội vụ định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã, gồm: 8 vị trí lãnh đạo, quản lý, trong đó có Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ trải rộng ở các lĩnh vực: Văn phòng, Tư pháp, Đối ngoại, Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng – Công thương, Nông nghiệp – Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa, Khoa học và thông tin, Y tế, Trung tâm phục vụ hành chính công, Dân quân tự vệ...

Tại công văn số 9395, Bộ Nội vụ định hướng về vị trí việc làm chuyên viên giúp việc các ban của HĐND, vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và vị trí việc làm kế toán viên.