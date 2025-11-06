Nếu các địa phương có yêu cầu cụ thể, Bộ Nội vụ sẽ cử tổ công tác trực tiếp làm việc, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Sau 2 tháng triển khai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Bộ Nội vụ vừa thông báo hoàn thành đợt tăng cường công chức, viên chức về các địa phương nhằm hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thực hiện Kết luận số 177 và Kết luận số 178, Bộ Nội vụ đã cử công chức, viên chức tăng cường về các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 3/9 đến 3/11. Nhiệm vụ trọng tâm của đoàn công tác là nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền địa phương trong quá trình vận hành bộ máy, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Theo Bộ Nội vụ, đến nay, qua tổng hợp từ các đoàn công tác, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đã đi vào vận hành nền nếp, thống nhất, đồng bộ và bước đầu phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành. Nhiều địa phương đánh giá việc tăng cường công chức của Bộ Nội vụ là biện pháp thiết thực, giúp tháo gỡ kịp thời những bất cập trong thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính ở cơ sở.
Sau khi kết thúc thời hạn tăng cường, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương thông qua tổ công tác của Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để hướng dẫn, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.
Trường hợp các địa phương có yêu cầu cụ thể, Bộ Nội vụ sẽ cử tổ công tác trực tiếp làm việc, hỗ trợ triển khai các việc chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thời gian qua, không chỉ Bộ Nội vụ “biệt phái” cán bộ về địa phương mà nhiều bộ, ngành khác cũng đưa cán bộ về hỗ trợ các địa phương, trong đó có Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Ngay những ngày đầu có chủ trương này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử cán bộ biệt phái hỗ trợ các địa phương xử lý khó khăn liên quan chính sách dân tộc, tôn giáo khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp; soạn thảo cẩm nang về các tình huống cho cán bộ đi cơ sở.
Ngoài ra, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng tổ chức nhiều đoàn công tác do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn đi kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo trong khuôn khổ chính quyền địa phương 2 cấp tại nhiều tỉnh: Thái Nguyên, An Giang, Tây Ninh, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Lai Châu...
Bộ Công Thương đã cử 34 công chức lãnh đạo cấp vụ về địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cử 34 công chức của Cục Quản lý đất đai về các tỉnh, đồng thời thành lập 10 đoàn công tác do các thứ trưởng dẫn đầu về 34 tỉnh, thành làm việc trong tháng 8...
Làm việc tại tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung đề nghị, các cấp, ngành, nhất là Sở Dân tộc và Tôn giáo phải chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cấp xã về chuyên môn nghiệp vụ.