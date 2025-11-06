Sau 2 tháng triển khai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Bộ Nội vụ vừa thông báo hoàn thành đợt tăng cường công chức, viên chức về các địa phương nhằm hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện Kết luận số 177 và Kết luận số 178, Bộ Nội vụ đã cử công chức, viên chức tăng cường về các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 3/9 đến 3/11. Nhiệm vụ trọng tâm của đoàn công tác là nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền địa phương trong quá trình vận hành bộ máy, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhiều bộ, ngành đã cử cán bộ, công chức về các tỉnh, thành để hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền địa phương trong quá trình vận hành bộ máy. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Theo Bộ Nội vụ, đến nay, qua tổng hợp từ các đoàn công tác, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đã đi vào vận hành nền nếp, thống nhất, đồng bộ và bước đầu phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành. Nhiều địa phương đánh giá việc tăng cường công chức của Bộ Nội vụ là biện pháp thiết thực, giúp tháo gỡ kịp thời những bất cập trong thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính ở cơ sở.

Sau khi kết thúc thời hạn tăng cường, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương thông qua tổ công tác của Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để hướng dẫn, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Trường hợp các địa phương có yêu cầu cụ thể, Bộ Nội vụ sẽ cử tổ công tác trực tiếp làm việc, hỗ trợ triển khai các việc chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.