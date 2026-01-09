Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, đội ngũ giáo viên tiếp tục là nhóm được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong các cơ sở giáo dục công lập, đặc biệt là giáo viên mầm non, phổ thông và giáo viên đang công tác tại vùng khó khăn.

Theo dự thảo, các quy định được áp dụng với viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm cả người đang tập sự, thử việc hoặc làm việc theo hợp đồng, không áp dụng với các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Phụ cấp cao nhất cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn

Một điểm đáng chú ý là giáo viên mầm non và tiểu học tiếp tục được đề xuất hưởng mức phụ cấp ưu đãi 45%. Trường hợp công tác tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới, xã an toàn khu, mức phụ cấp được nâng lên 60%.

Ảnh minh hoạ: Lam Anh

Trong khi đó, giáo viên ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được đề xuất mức phụ cấp 40%. Với giáo viên tại vùng khó khăn, mức phụ cấp tăng lên 45%.

Theo dự thảo, mức phụ cấp ưu đãi cao nhất lên tới 80% được áp dụng với giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường phổ thông chuyên, các trường hữu nghị, trường vùng cao. Giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật, giáo viên công tác tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng thuộc nhóm được hưởng mức phụ cấp này.

Riêng giáo viên giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, học viện, trường chính trị được hưởng phụ cấp ưu đãi 50%.

Hướng tới phụ cấp 100% từ năm 2031

Đáng chú ý, giáo viên đang giảng dạy tại các xã khu vực 3 vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi theo địa bàn trong giai đoạn 2026-2030, kể cả khi địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Quy định này nhằm bảo đảm thu nhập, giúp giáo viên yên tâm công tác, tránh xáo trộn khi điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng, bao gồm cả thời gian nghỉ hè. Mức phụ cấp được tính dựa trên hệ số lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhân với mức lương cơ sở.

Khoản phụ cấp này không được dùng để tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo lộ trình, từ ngày 1/1/2026 đến hết 31/12/2030, giáo viên mầm non và phổ thông tiếp tục hưởng phụ cấp theo các mức quy định tại nghị định.

Từ ngày 1/1/2031, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề sẽ thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Theo đó, giáo viên mầm non, phổ thông công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt, trường dành cho người khuyết tật sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi 100%. Các giáo viên còn lại được hưởng mức 70%.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề, nhất là ở bậc mầm non, phổ thông và các địa bàn còn nhiều khó khăn.