Ông Phạm Thanh Tùng (Tuyên Quang) cho biết trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thửa đất của ông thuộc khu vực thị trấn nên áp dụng hạn mức tách thửa theo khu vực đô thị. Tuy nhiên, sau sắp xếp, thửa đất lại thuộc địa giới hành chính cấp xã.

Ông Tùng đặt câu hỏi, trường hợp này sẽ áp dụng hạn mức tách thửa theo khu vực nông thôn hay đô thị, đồng thời loại đất ở được xác định là đất ở nông thôn hay đất ở đô thị?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đây là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ hồ sơ lưu trữ và các quy định do địa phương ban hành để xem xét.

Tuy nhiên, Bộ cũng nêu rõ một số nguyên tắc pháp lý liên quan đến việc xác định loại đất ở và hạn mức tách thửa sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai, UBND cấp tỉnh được giao quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất, trên cơ sở quy định của pháp luật và điều kiện thực tế địa phương.

Đáng chú ý, khoản 1 Điều 13 Nghị định 49/2026 của Chính phủ quy định đất ở được chia thành đất ở nông thôn và đất ở đô thị.

Trong đó, đất ở nông thôn là đất thuộc địa giới hành chính xã hoặc đặc khu thực hiện chức năng tương đương cấp xã, trừ trường hợp nằm trong khu vực thực hiện dự án xây dựng đô thị mới theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngược lại, đất ở đô thị là đất thuộc địa giới hành chính phường hoặc thuộc khu vực xây dựng đô thị mới dù vẫn nằm trong phạm vi địa giới xã.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng dẫn Nghị quyết 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó quy định trường hợp sắp xếp xã và thị trấn thì đơn vị hành chính mới hình thành là xã.

Theo đó, nếu thửa đất trước đây thuộc thị trấn nhưng sau sắp xếp nằm trong địa giới hành chính xã thì sẽ được xác định là đất ở nông thôn.

Tuy nhiên, ngoại lệ là các khu đất nằm trong phạm vi dự án xây dựng đô thị mới theo quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vẫn được xác định là đất ở đô thị dù thuộc địa giới hành chính xã.

Bộ đề nghị ông Tùng liên hệ cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể về hạn mức tách thửa và loại đất áp dụng đối với từng trường hợp.