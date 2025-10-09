Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện về việc mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào lúc 13h hôm nay (9/10).

Một cửa xả đáy hồ thuỷ điện Tuyên Quang được lệnh mở từ 13h hôm nay (9/10). Ảnh: TQ

Theo công điện, 8h cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ đạt cao trình 119,36m, mực nước hạ lưu 52,32m, lưu lượng về hồ là 2.283m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ du là 1.214m³/s, việc xả đáy được thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, TP Hà Nội cùng các cấp chính quyền phối hợp thông báo ngay cho người dân, tổ chức có hoạt động ven sông, bến đò, cơ sở nuôi trồng thủy sản biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.