Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là cán bộ, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp úy, cấp tá, cấp tướng.

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng - tương đương tăng 8% so với mức lương cơ sở hiện hành (2,34 triệu đồng).

Lương của sĩ quan quân đội được tính bằng hệ số lương x mức lương cơ sở.

Trong đó, hệ số lương của cấp bậc quân hàm đại tướng là 10,4 thì mức lương tương ứng sẽ là 26,312 triệu đồng/tháng. So với mức lương trước ngày 1/7 là 24,336 triệu đồng, lương của đại tướng tăng 1,976 triệu đồng.

Bên cạnh việc hưởng lương theo hệ số, sĩ quan quân đội còn được hưởng các loại phụ cấp khác, như thâm niên, phụ cấp chức vụ...

Bảng lương quân đội từ ngày 1/7, khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng như sau:

Bảng lương quân đội theo cấp bậc quân hàm sĩ quan Cấp bậc quân hàm Hệ số Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) Đại tướng 10,4 26.312.000 Thượng tướng 9,8 24.794.000 Trung tướng 9,2 23.276.000 Thiếu tướng 8,6 21.758.000 Đại tá 8 20.240.000 Thượng tá 7,36 18.469.000 Trung tá 6,6 16.698.000 Thiếu tá 6 15.180.000 Đại úy 5,4 13.662.000 Thượng úy 5 12.650.000 Trung úy 4,6 11.638.000 Thiếu úy 4,2 10.626.000 Thượng sĩ 3,8 9.614.000 Trung sĩ 3,5 8.855.000 Hạ sĩ 3,2 8.096.000

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp Nhóm 1 Bậc lương Hệ số lương Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) 1 3,85 9.740.500 2 4,2 10.626.000 3 4,55 11.511.500 4 4,9 12.397.000 5 5,25 13.282.500 6 5,6 14.168.000 7 5,95 15.053.500 8 6,3 15.939.000 9 6,65 16.824.500 10 7 17.710.000 11 7,35 18.595.500 12 7,7 19.481.000 Nhóm 2 1 3,65 9.234.500 2 4 10.120.000 3 4,35 11.005.500 4 4,7 11.891.000 5 5,05 12.776.500 6 5,4 13.662.000 7 5,75 14.547.500 8 6,1 15.433.000 9 6,45 16.318.500 10 6,8 17.204.000 11 7,15 18.089.500 12 7,5 18.975.000

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp Nhóm 1 Bậc lương Hệ số lương Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) 1 3,5 8.855.000 2 3,8 9.614.000 3 4,1 10.373.000 4 4,4 11.132.000 5 4,7 11.891.000 6 5 12.650.000 7 5,3 13.409.000 8 5,6 14.168.000 9 5,9 14.927.000 10 6,2 15.686.000 Nhóm 2 1 3,2 8.096.000 2 3,5 8.855.000 3 3,8 9.614.000 4 4,1 10.373.000 5 4,4 11.132.000 6 4,7 11.891.000 7 5 12.650.000 8 5,3 13.409.000 9 5,6 14.168.000 10 5,9 14.927.000