Chính phủ đã quyết định mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7. Như vậy, mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng so với mức lương hiện hành là 2,34 triệu đồng/tháng.
Tiền lương cơ bản của cán bộ, công chức được tính bằng công thức: Tiền lương = mức lương cơ sở x hệ số lương.
Theo bảng lương hiện nay, lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, tương đương với lương bộ trưởng.
Cụ thể, mức lương của chuyên gia cao cấp có 3 hệ số lương 8,8; 9,4 và 10 tương ứng với 3 bậc có mức lương là: 22,264 triệu (tăng hơn 1,6 triệu), 23,782 triệu (tăng hơn 1,7 triệu) và 25,3 triệu đồng (tăng 1,9 triệu).
Mức lương của cán bộ, công chức còn lại được chia theo ngạch: A3, A2, A1, A0, B và C. Trong đó, công chức loại C nhóm 3 có mức lương thấp nhất là 3,415 triệu đồng/tháng.
|Nhóm công chức
|Bậc lương
|Hệ số
|Mức lương từ 1/7
|Chuyên gia cao cấp
|Bậc 1
|8,8
|22.264.00
|Bậc 2
|9,4
|23.782.000
|Bậc 3
|10
|25.300.00
|Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
|Bậc 1
|6,2
|15.686.000
|Bậc 2
|6,56
|16.696.800
|Bậc 3
|6,92
|17.507.600
|Bậc 4
|7,28
|18.418.400
|Bậc 5
|7,64
|19.329.200
|Bậc 6
|9
|20.240.000
|Công chức loại A3 (nhóm A3.2)
|Bậc 1
|5,75
|14.547.500
|Bậc 2
|6,11
|15.458.300
|Bậc 3
|6,47
|16.361.100
|Bậc 4
|6,83
|17.279.900
|Bậc 5
|7,19
|18.190.700
|Bậc 6
|7,55
|19.101.500
|Công chức loại A2 (nhóm A2.1)
|Bậc 1
|4,4
|11.132.000
|Bậc 2
|4,74
|11.992.200
|Bậc 3
|5,08
|12.852.400
|Bậc 4
|5,42
|13.712.600
|Bậc 5
|5,76
|14.572.800
|Bậc 6
|6,1
|15.433.000
|Bậc 7
|6,44
|16.293.200
|Bậc 8
|6,78
|17.153.400
|Công chức loại A2 (nhóm A2.2)
|Bậc 1
|4,0
|10.120.000
|Bậc 2
|4,34
|10.980.200
|Bậc 3
|4,68
|11.840.400
|Bậc 4
|5,02
|12.700.600
|Bậc 5
|5,36
|13.560.800
|Bậc 6
|5,7
|14.421.000
|Bậc 7
|6,04
|15.281.200
|Bậc 8
|6,38
|16.141.400
|Công chức loại A1
|Bậc 1
|2,34
|5.920.200
|Bậc 2
|2,67
|6.755.100
|Bậc 3
|3
|7.590.000
|Bậc 4
|3,33
|8.424.900
|Bậc 5
|3,66
|9.259.800
|Bậc 6
|3,99
|10.094.700
|Bậc 7
|4,32
|10.929.600
|Bậc 8
|4,65
|11.764.500
|Bậc 9
|4,98
|12.599.400
|Công chức loại A0
|Bậc 1
|2,1
|5.313.000
|Bậc 2
|2,41
|6.097.300
|Bậc 3
|2,72
|6.881.600
|Bậc 4
|3,03
|7.665.900
|Bậc 5
|3,34
|8.450.200
|Bậc 6
|3,65
|9.234.500
|Bậc 7
|3,96
|10.018.800
|Bậc 8
|4,27
|10.803.100
|Bậc 9
|4,58
|11.587.400
|Bậc 10
|4,89
|12.371.700
|Công chức loại B
|Bậc 1
|1,86
|4.705.800
|Bậc 2
|2,06
|5.211.800
|Bậc 3
|2,26
|5.717.800
|Bậc 4
|2,46
|6.223.800
|Bậc 5
|2,66
|6.729.800
|Bậc 6
|2,86
|7.235.800
|Bậc 7
|3,06
|7.741.800
|Bậc 8
|3,26
|8.247.800
|Bậc 9
|3,46
|8.753.800
|Bậc 10
|3,66
|9.259.800
|Bậc 11
|3,86
|9.765.800
|Bậc 12
|4,06
|10.271.800
|Công chức loại C (nhóm C1)
|Bậc 1
|1,65
|4.174.500
|Bậc 2
|1,83
|4.629.900
|Bậc 3
|2,01
|5.085.500
|Bậc 4
|2,19
|5.540.700
|Bậc 5
|2,37
|5.996.100
|Bậc 6
|2,55
|6.451.500
|Bậc 7
|2,73
|6.906.900
|Bậc 8
|2,91
|7.362.300
|Bậc 9
|3,09
|7.817.700
|Bậc 10
|3,27
|8.273.100
|Bậc 11
|3,45
|8.728.500
|Bậc 12
|3,63
|9.183.900
|Công chức loại C (nhóm C2)
|Bậc 1
|1,5
|3.795.000
|Bậc 2
|1,68
|4.250.400
|Bậc 3
|1,86
|4.705.800
|Bậc 4
|2,04
|5.161.200
|Bậc 5
|2,2
|5.616.600
|Bậc 6
|2,4
|6.072.000
|Bậc 7
|2,58
|6.527.400
|Bậc 8
|2,76
|6.982.900
|Bậc 9
|2,94
|7.438.200
|Bậc 10
|3,12
|7.893.600
|Bậc 11
|3,3
|8.349.000
|Bậc 12
|3,48
|8.804.400
|Công chức loại C (nhóm C3)
|Bậc 1
|1,35
|3.415.500
|Bậc 2
|1,53
|3.870.900
|Bậc 3
|1,71
|4.326.300
|Bậc 4
|1,89
|4.781.700
|Bậc 5
|2,07
|5.237.100
|Bậc 6
|2,25
|5.692.500
|Bậc 7
|2,43
|6.147.900
|Bậc 8
|2,61
|6.603.300
|Bậc 9
|2,79
|7.058.700
|Bậc 10
|2,97
|7.514.100
|Bậc 11
|3,15
|7.969.500
|Bậc 12
|3,33
|8.424.900