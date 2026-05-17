Chính phủ đã quyết định mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7. Như vậy, mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng so với mức lương hiện hành là 2,34 triệu đồng/tháng.

Tiền lương cơ bản của cán bộ, công chức được tính bằng công thức: Tiền lương = mức lương cơ sở x hệ số lương.

Theo bảng lương hiện nay, lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, tương đương với lương bộ trưởng.

Cụ thể, mức lương của chuyên gia cao cấp có 3 hệ số lương 8,8; 9,4 và 10 tương ứng với 3 bậc có mức lương là: 22,264 triệu (tăng hơn 1,6 triệu), 23,782 triệu (tăng hơn 1,7 triệu) và 25,3 triệu đồng (tăng 1,9 triệu).

Mức lương của cán bộ, công chức còn lại được chia theo ngạch: A3, A2, A1, A0, B và C. Trong đó, công chức loại C nhóm 3 có mức lương thấp nhất là 3,415 triệu đồng/tháng.

Nhóm công chức Bậc lương Hệ số Mức lương từ 1/7 Chuyên gia cao cấp Bậc 1 8,8 22.264.00 Bậc 2 9,4 23.782.000 Bậc 3 10 25.300.00 Công chức loại A3 (nhóm A3.1) Bậc 1 6,2 15.686.000 Bậc 2 6,56 16.696.800 Bậc 3 6,92 17.507.600 Bậc 4 7,28 18.418.400 Bậc 5 7,64 19.329.200 Bậc 6 9 20.240.000 Công chức loại A3 (nhóm A3.2) Bậc 1 5,75 14.547.500 Bậc 2 6,11 15.458.300 Bậc 3 6,47 16.361.100 Bậc 4 6,83 17.279.900 Bậc 5 7,19 18.190.700 Bậc 6 7,55 19.101.500 Công chức loại A2 (nhóm A2.1) Bậc 1 4,4 11.132.000 Bậc 2 4,74 11.992.200 Bậc 3 5,08 12.852.400 Bậc 4 5,42 13.712.600 Bậc 5 5,76 14.572.800 Bậc 6 6,1 15.433.000 Bậc 7 6,44 16.293.200 Bậc 8 6,78 17.153.400 Công chức loại A2 (nhóm A2.2) Bậc 1 4,0 10.120.000 Bậc 2 4,34 10.980.200 Bậc 3 4,68 11.840.400 Bậc 4 5,02 12.700.600 Bậc 5 5,36 13.560.800 Bậc 6 5,7 14.421.000 Bậc 7 6,04 15.281.200 Bậc 8 6,38 16.141.400 Công chức loại A1 Bậc 1 2,34 5.920.200 Bậc 2 2,67 6.755.100 Bậc 3 3 7.590.000 Bậc 4 3,33 8.424.900 Bậc 5 3,66 9.259.800 Bậc 6 3,99 10.094.700 Bậc 7 4,32 10.929.600 Bậc 8 4,65 11.764.500 Bậc 9 4,98 12.599.400 Công chức loại A0 Bậc 1 2,1 5.313.000 Bậc 2 2,41 6.097.300 Bậc 3 2,72 6.881.600 Bậc 4 3,03 7.665.900 Bậc 5 3,34 8.450.200 Bậc 6 3,65 9.234.500 Bậc 7 3,96 10.018.800 Bậc 8 4,27 10.803.100 Bậc 9 4,58 11.587.400 Bậc 10 4,89 12.371.700 Công chức loại B Bậc 1 1,86 4.705.800 Bậc 2 2,06 5.211.800 Bậc 3 2,26 5.717.800 Bậc 4 2,46 6.223.800 Bậc 5 2,66 6.729.800 Bậc 6 2,86 7.235.800 Bậc 7 3,06 7.741.800 Bậc 8 3,26 8.247.800 Bậc 9 3,46 8.753.800 Bậc 10 3,66 9.259.800 Bậc 11 3,86 9.765.800 Bậc 12 4,06 10.271.800 Công chức loại C (nhóm C1) Bậc 1 1,65 4.174.500 Bậc 2 1,83 4.629.900 Bậc 3 2,01 5.085.500 Bậc 4 2,19 5.540.700 Bậc 5 2,37 5.996.100 Bậc 6 2,55 6.451.500 Bậc 7 2,73 6.906.900 Bậc 8 2,91 7.362.300 Bậc 9 3,09 7.817.700 Bậc 10 3,27 8.273.100 Bậc 11 3,45 8.728.500 Bậc 12 3,63 9.183.900 Công chức loại C (nhóm C2) Bậc 1 1,5 3.795.000 Bậc 2 1,68 4.250.400 Bậc 3 1,86 4.705.800 Bậc 4 2,04 5.161.200 Bậc 5 2,2 5.616.600 Bậc 6 2,4 6.072.000 Bậc 7 2,58 6.527.400 Bậc 8 2,76 6.982.900 Bậc 9 2,94 7.438.200 Bậc 10 3,12 7.893.600 Bậc 11 3,3 8.349.000 Bậc 12 3,48 8.804.400 Công chức loại C (nhóm C3) Bậc 1 1,35 3.415.500 Bậc 2 1,53 3.870.900 Bậc 3 1,71 4.326.300 Bậc 4 1,89 4.781.700 Bậc 5 2,07 5.237.100 Bậc 6 2,25 5.692.500 Bậc 7 2,43 6.147.900 Bậc 8 2,61 6.603.300 Bậc 9 2,79 7.058.700 Bậc 10 2,97 7.514.100 Bậc 11 3,15 7.969.500 Bậc 12 3,33 8.424.900