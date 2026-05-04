Dự thảo nghị định bổ sung nhóm đối tượng làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Quốc phòng là “công chức quốc phòng, hợp đồng lao động” để đảm bảo phù hợp quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành và phù hợp thực tiễn giải quyết tố cáo trong QĐND.

Cụ thể, nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân, công chức quốc phòng, lao động hợp đồng, công nhân và viên chức quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; bảo vệ người tố cáo, người được bảo vệ; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong QĐND.

Theo Bộ Quốc phòng, việc bổ sung nhóm đối tượng làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Quốc phòng bao gồm “công chức quốc phòng, lao động hợp đồng” để đảm bảo phù hợp “mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 30 Hiến pháp năm 2013. Điều này phù hợp với quy định tại Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Dự thảo nghị định bổ sung quy định tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của nhiều quân nhân, công chức quốc phòng, lao động hợp đồng, công nhân và viên chức quốc phòng trong đó có ít nhất 1 người là chỉ huy được xử lý theo 2 trường hợp.

Trường hợp những người bị tố cáo cùng cơ quan, đơn vị thì do người đứng đầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của người chỉ huy bị tố cáo giải quyết.

Trường hợp những người bị tố cáo không cùng cơ quan, đơn vị thì do người đứng đầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của người chỉ huy bị tố cáo chủ trì, giải quyết; người đứng đầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo phối hợp giải quyết.

Với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của nhiều quân nhân, công chức quốc phòng, lao động hợp đồng, công nhân và viên chức quốc phòng trực thuộc nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau được xử lý cũng theo 2 trường hợp.

Trường hợp cơ quan, đơn vị của những người bị tố cáo đều trực thuộc một cơ quan, đơn vị quản lý thì do người đứng đầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị đó giải quyết.

Trường hợp những người bị tố cáo trực thuộc nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau thì do người đứng đầu về hành chính quân sự cấp trên trực tiếp của các cơ quan, đơn vị nơi người bị tố cáo đang công tác chủ trì giải quyết; người đứng đầu về hành chính quân sự của các cơ quan, đơn vị đang quản lý người bị tố cáo phối hợp giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, quân nhân, công chức quốc phòng, lao động hợp đồng, công nhân và viên chức quốc phòng tại thời điểm có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của mình mà không thuộc các trường hợp quy định trên.

Về thẩm quyền giải quyết tố cáo, dự thảo nghị định quy định Trung đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu, Đồn trưởng đồn Biên phòng và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của quân nhân, công chức quốc phòng, lao động hợp đồng, công nhân và viên chức quốc phòng do mình quản lý.

Như vậy, dự thảo đã bỏ chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, bổ sung chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu.

Theo Bộ Quốc phòng, việc bổ sung này để đảm bảo phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề án của Quân ủy Trung ương về tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”.



