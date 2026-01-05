Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư nhấn mạnh, 60 năm qua, ngành Nội chính Đảng luôn giữ vững vai trò làm cơ quan chuyên trách của Đảng, là một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Làm công tác nội chính không chỉ đúng mà phải trúng... Ảnh: TTXVN

Từ khi được tái lập đến nay, ngành ngày càng phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

Có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai

Tổng Bí thư chỉ rõ, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đồng thời phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm, nâng tầm tham mưu chiến lược, vững vàng làm tốt vai trò "gác gôn" cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tổng Bí thư yêu cầu, ngành Nội chính Đảng quán triệt sâu sắc tinh thần làm công tác nội chính không chỉ đúng mà phải trúng, không chỉ kịp thời mà phải đi trước, không chỉ nghiêm minh mà còn phải nhân văn.

Ngành Nội chính Đảng nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Ngành phải nhận thức sâu sắc mục tiêu của công tác nội chính là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ cho "trong ấm, ngoài êm", phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ngành cũng cần chủ động phát hiện, nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó, tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Ngành cần xác định đúng và trúng các khâu trọng tâm, điểm đột phá để hiện thực hóa hiệu quả phương châm "4 không" trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Ngành Nội chính Đảng tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo Tổng Bí thư, đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ, tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào.

Ngành phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật", là biểu tượng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ngành Nội chính Đảng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, chú trọng các vấn đề an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.

Tổng Bí thư lưu ý, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh "điểm nóng".

Tổng Bí thư đề nghị ngành phải luôn giữ vai trò then chốt trong bảo vệ kỷ cương của Đảng; kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính.

Ngành cần kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát cơ sở, vì nhân dân phục vụ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai.

Cán bộ ngành Nội chính cần có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ngành thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng và là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.