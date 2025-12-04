Các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình năm 2025 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; báo cáo kết quả phong trào Thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng năm 2025, phương hướng năm 2026.

Các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác; báo cáo của Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả giải quyết một số nội dung công việc 6 tháng cuối năm.

Đồng thời, hội nghị xem xét đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06 của Chính phủ quy định chức vụ, chức danh cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao chất lượng các báo cáo do cơ quan chức năng chuẩn bị; yêu cầu các cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, phối hợp với Văn phòng Quân ủy Trung ương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo theo quy định.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng; toàn quân bước vào xây dựng, triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại. Do đó, toàn quân phải tập trung cao độ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương năm 2026.

Trong đó, toàn quân tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng; chủ động phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nghiên cứu đề xuất xây dựng một số lực lượng mới và bảo đảm vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.

Quân đội triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương thực chất, hiệu quả; xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược. Quân đội cũng bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai các đề án, dự án, từng bước xuất khẩu những sản phẩm có thế mạnh...

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai nhiều công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế, quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động nắm chắc các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tập trung nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí, sử dụng đất phù hợp và hiệu quả, nhất là tại các khu vực dự kiến triển khai đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao và các dự án kinh tế - xã hội có yêu cầu sử dụng đất quốc phòng.