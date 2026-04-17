Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo sửa 3 nghị định về trợ cấp một lần khi thôi phục vụ Quân đội với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng.

Dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần...

Cụ thể, sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền; sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Sĩ quan không thuộc trường hợp trên, do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Sĩ quan không thuộc 2 trường hợp trên, trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ Quân đội thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Cựu chiến binh tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh minh họa: Nhật Bắc

Ngoài chế độ được hưởng theo quy định trên, sĩ quan khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được hưởng chế độ BHXH, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc.

Cụ thể, sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng BHXH bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương; đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương.

Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng BHXH bắt buộc thì được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương.

Trường hợp giải quyết chế độ không đúng theo quy định tại khoản này thì thực hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền trợ cấp một lần đã chi trả và xem xét trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như vậy, dự thảo nghị định đã kế thừa quy định về chế độ trợ cấp một lần, chỉ nâng mức hưởng trợ cấp cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi từ 3 tháng tiền lương (bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu) lên mức 5 tháng tiền lương hiện hưởng. Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung về điều kiện hưởng chế độ, chính sách khi Quân đội sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng hoặc không còn đủ điều kiện về sức khỏe.

Nâng các mức trợ cấp với sĩ quan phục viên

Bộ Quốc phòng đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Nghị định số 21/2009 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị định số 52/2025 của Chính phủ.

Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện để nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành được thì phục viên; khi phục viên, ngoài hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật (nếu có) còn được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 3 tháng tiền lương; được hỗ trợ đào tạo học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

Ngoài ra sĩ quan còn được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.

Như vậy, so với quy định cũ, mức hưởng trợ cấp tạo việc làm đối với sĩ quan phục viên được nâng lên từ 6 tháng tiền lương cơ sở theо quy định của Chính phủ lên mức 3 tháng tiền lương hiện hưởng.

Mức hưởng trợ cấp phục viên (thôi việc) đối với thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc cũng được nâng lên từ 1 tháng tiền lương lên 1,5 tháng tiền lương.

Đề xuất này nhằm bảo đảm tương đồng, thống nhất như mức hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154/2025 của Chính phủ.

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm theo quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam như sau: 50 tuổi đối với cấp úy; Thiếu tá 52 tuổi; Trung tá 54 tuổi; Thượng tá 56 tuổi; Đại tá 58 tuổi và cấp tướng là 60 tuổi.



