Bộ Quốc phòng mới đây nhận được câu hỏi của công dân với nội dung: công dân sinh năm 2007, đã thực hiện thủ tục tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự do nhập học tại một trường đại học trong nước vào năm 2025. Đến tháng 9 này, công dân chuẩn bị sang Nga du học, đã hoàn tất thủ tục thôi học tại trường đại học ở Việt Nam và được cấp thị thực (visa) du học kèm thư mời nhập học chính thức từ cơ sở giáo dục tại Nga.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ quân sự, công dân hỏi cần thực hiện những hồ sơ, trình tự và thủ tục gì để được giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ theo đúng quy định.

Công dân Thủ đô lên đường nhập ngũ năm 2025. Ảnh: Đình Hiếu

Trả lời nội dung trên, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13.

Cụ thể là trường hợp “đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Trường hợp công dân nếu đủ điều kiện theo quy định trên đây sẽ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đề nghị công dân nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Quy trình khiếu nại sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi của công dân về quy trình sơ tuyển, khám sức khỏe và giải quyết khiếu nại trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Công dân đặt câu hỏi: Trong trường hợp không đủ điều kiện thể lực ngay tại vòng sơ tuyển (ví dụ: chỉ số BMI < 18 hoặc BMI > 30, hoặc bị dị tật) thì công dân phải dừng khám sơ tuyển hay vẫn tiếp tục tham gia vòng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự? Nếu không đạt tại vòng sơ tuyển thì kết quả sức khỏe được đánh giá như thế nào? Trường hợp công dân có nguyện vọng tiếp tục khám tuyển thì có được chấp nhận hay không?

Trả lời nội dung trên, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết các thông tư của Bộ trưởng Quốc phòng đã quy định trạm y tế cấp xã thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, hoàn chỉnh thông tin sức khỏe của công dân sơ tuyển sức khỏe vào phiếu sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Sau đó, trạm y tế xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã kết quả sơ tuyển sức khỏe, trong đó phải lập danh sách công dân mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Dựa trên chỉ tiêu được giao số lượng công dân nhập ngũ của địa phương và kết quả sơ tuyển công dân (trong đó có tiêu chuẩn sức khỏe), Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã quyết định gọi khám sức khỏe với số lượng phù hợp để bảo đảm chỉ tiêu nhưng không được gọi tổng số quá 4 công dân khám/1 chỉ tiêu nhập ngũ.

Do vậy, các công dân mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ không được gọi khám sức khỏe. Các công dân khác thực hiện theo giấy gọi khám sức khỏe của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, kể cả trường hợp không đủ điều kiện thể lực khi sơ tuyển (nếu có).

Trong trường hợp không được gọi khám mà có nguyện vọng nhập ngũ thì công dân có thể viết đơn, đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xem xét giải quyết (nội dung này được Bộ Quốc phòng khuyến khích, ủng hộ).

Trong quá trình khám sức khỏe tuyển quân tại địa phương, nếu công dân không đồng ý với kết luận của Hội đồng khám sức khỏe khu vực thì công dân gửi đơn đề nghị giám định đến Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã để giải quyết.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ và gửi đề nghị giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh phải có kết luận giám định sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và gửi hồ sơ, kết quả giám định cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã.

Quyết định của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh là kết luận cuối cùng về khiếu nại sức khỏe của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.